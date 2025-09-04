Guerre en Ukraine : pourquoi la «coalition des volontaires» se réunit de nouveau ce jeudi à Paris ?

Un nouveau sommet est organisé, ce jeudi à Paris, en présence d'Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, et le leader ukrainien Volodymyr Zelensky. La rencontre se concentrera sur les «garanties de sécurité pour l'Ukraine», alors que les discussions pour un cessez-le-feu semblent au point mort.

Une nouvelle réunion, cette fois à Paris. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres «dirigeants européens» sont attendus, ce jeudi, dans la capitale française. Cette rencontre, co-présidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, intervient alors que les efforts de Washington pour mettre fin au conflit russo-ukrainien semblent bloqués.

La rencontre a été confirmée par l’Élysée, et est prévue dans la matinée, en «format hybride». La coalition des volontaires se penchera, une nouvelle fois, sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine. Elle cherche en même temps à «faire avancer la diplomatie», «parce que les Russes sont en train de s’échapper à nouveau», a affirmé une source politique européenne à l’AFP.



En effet, vendredi 29 août, la Russie a attaqué Kiev, la capitale ukrainienne. À l’aide de drones et de missiles, Moscou aurait fait au moins 25 enfants, dont des enfants.

La scène politique internationale avait alors rapidement réagi : Emmanuel Macron, Keir Starmer ou encore Ursula von der Leyen, tous avaient dénoncé les frappes meurtrières. Ainsi, cette rencontre permettra aussi de «(faire) un point sur les conséquences à tirer de l’attitude de la Russie qui s’obstine à refuser la paix», a ajouté l’Élysée.

Un sommet sans Donald Trump

La participation du président américain Donald Trump à ce sommet à Paris «n’est pour l’instant pas prévue», a ajouté la même source anonyme, à l’AFP.

Si les efforts pour trouver un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine se sont accélérés ces dernières semaines, la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine n’a produit, pour le moment, aucun effort concret.

La semaine dernière, Donald Trump avait lui-même menacé de sanctionner la Russie, à l’instar de l’Union européenne : «Nous avons les sanctions économiques. Je parle de (sanctions) économiques car nous n’allons pas nous engager dans une guerre mondiale», avait-il déclaré, envisageant donc de débuter une «guerre économique» avec Moscou.