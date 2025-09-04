«Soit vous allez en prison, soit vous retournez dans votre pays» : le Parlement grec adopte un durcissement de la loi pour les demandeurs d'asile déboutés

Le Parlement grec a adopté ce mardi le projet de loi porté par le ministre de l’Immigration, Thanos Plevris, visant à durcir les sanctions pour les demandeurs d'asile déboutés. Cette mesure va introduire des peines de prison, des amendes ou encore le port d’un bracelet électronique afin de dissuader les migrants sans papiers d'arriver en Grèce.

Une mise en place d'un délit de séjour irrégulier qui pourrait inspirer d’autres pays en Europe. Le Parlement grec a adopté mardi le projet de loi du ministère de l'Immigration et de l'Asile visant à «renforcer les outils de l'État pour lutter contre l'immigration clandestine, prévenir les abus et faciliter le retour des ressortissants de pays tiers».

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αναμόρφωση του πλαισίου επιστροφών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.



Δελτίο Τύπου: https://t.co/K4xPG40BJMpic.twitter.com/SJJunQkLEh — Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) September 3, 2025

«Je suis heureux d'être ministre de ce gouvernement qui institutionnalise le délit de séjour irrégulier. Lorsqu'une personne se voit refuser l'asile et viole la loi grecque en restant illégalement sur le territoire grec, elle est soumise à une détention administrative, à une surveillance électronique et à des sanctions pénales», a assuré Thanos Plevris, le ministre grec de l’Immigration, avant le vote.

«Si vous vous trouvez ici et avez droit à une protection internationale, l'asile vous sera accordé. Si votre demande est rejetée, vous avez deux choix : soit vous irez en prison, soit vous retournerez dans votre pays d'origine. L'État grec ne vous accepte pas. Vous n'êtes pas toléré une fois entré illégalement. Vous n'avez qu'une seule option : rentrer. Vous n'êtes pas le bienvenu», a abondé ce dernier.

Bracelet électronique, peines de prison et amendes

Dans les faits, les demandeurs d’asile déboutés pourraient être condamnés à des peines de prison, à des amendes et à l'obligation de porter un bracelet électronique.

«Le séjour irrégulier est criminalisé, avec une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende minimale de 5 000 euros. La possibilité de régularisation après un séjour irrégulier de longue durée (7 ans) est supprimée et les demandes ultérieures de protection internationale sont limitées afin de prévenir les abus. La possibilité d'une détention administrative d'une durée maximale de 24 mois est prévue (…) tandis que le délai de départ volontaire est réduit à 14 jours avec possibilité de surveillance électronique», a récapitulé le gouvernement grec dans un communiqué.

«La notion de “pays de retour” est élargie et les critères de risque de fuite sont mis à jour, un motif obligatoire d'interdiction d'entrée est établi en cas de risque pour l'ordre public et la sécurité, tandis que sa durée est prolongée jusqu'à dix ans», a indiqué ce communiqué.

Ces mesures interviennent à peine deux mois après l'annonce par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis d'une suspension controversée de 90 jours des demandes d'asile, face à une augmentation des arrivées sur les îles de Crète et de Gavdos en provenance de Libye. Au cours de la première semaine de juillet, plus de 2.000 personnes ont réussi la traversée.

Une loi «ouvertement raciste» selon l’opposition

Cette nouvelle loi n’a pas fait l’unanimité en Grèce, d’autant plus que le pays est en proie à une crise démographique qui a forcé la semaine dernière le ministère de l'Éducation à fermer plus de 750 écoles par manque d'élèves.

«Il est tout à fait contradictoire que cette loi soit adoptée alors que la population grecque est en chute libre et que les migrants représentent la solution à la pénurie de main-d'œuvre. Mitsotakis a réussi à conserver le centre. Avec cette loi ouvertement raciste, il cherche clairement à élargir son bassin électoral en s'adressant à l'extrême droite», a regretté Lefteris Papagiannakis, le directeur du Conseil grec pour les réfugiés.

Soulignant l'absence de consensus sur les mesures, Dimitris Kairidis, qui a démissionné de son poste de ministre de la Migration et de l'Asile en 2024, a déclaré que si la dissuasion restait primordiale. «La Grèce doit à la fois lutter contre l’immigration illégale et encourager l’immigration légale, comme l’exige la croissance de son économie », a affirmé ce dernier pour The Guardian.

Durant son mandat, Dimitris Kairidis a légalisé le statut de 30.000 travailleurs migrants non enregistrés dont les secteurs de l’agriculture, de la construction et du tourisme pour lutter contre le manque de main d’œuvre dans ces domaines.