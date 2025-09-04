Turquie : un concert d'Enrico Macias interdit en raison de son soutien à Israël

Un concert du chanteur français Enrico Macias a été annulé en Turquie en raison de son fervent soutien à Israel, notamment depuis l’attaque des terroristes du Hamas du 7-Octobre 2023.

Alors que le chanteur français Enrico Macias devait se produire à Istanbul le vendredi 5 août, les autorités turques ont annoncé mercredi l'annulation du concert à la suite d'appels à manifester contre l'artiste en raison de ses positions pro-Israël.

Dans son communiqué, le gouvernement a précisé avoir voulu éviter toute manifestation, en marge de la performance, «contre le génocide (de) l'État terroriste Israël à Gaza et ses partisans», tout en considérant les appels à protester légitimes.

«Cela fait plus de soixante ans que j'ai le privilège de chanter à Istanbul et à Izmir, deux villes que j'affectionne particulièrement pour leur public extraordinaire. Je suis profondément surpris et attristé de ne pas pouvoir retrouver mon public, avec lequel je partage depuis toujours des valeurs de paix et de fraternité», a confié le musicien de 86 ans à l'AFP.

«Je ne supporte pas la violence des terroristes»

Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Ghrenassia, a plusieurs fois défendu la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Dans une interview accordée à Legend, diffusée mi-août sur YouTube, il affirmait avoir «toujours chanté la paix entre les juifs et les musulmans. Tout le temps».

«Je suis le premier juif à avoir réuni les juifs et les musulmans. Mon problème, c'est que je ne supporte pas la violence des terroristes [...] Et s'il y a eu la violence du côté israélien, c'est à cause du Hamas», ajoutait-il en soulignant n'avoir «rien contre les Palestiniens».

Né en 1938 dans une famille juive arabe de Constantine (Algérie), il n'est jamais retourné dans son pays d'origine depuis son départ en 1961, en raison des protestations systématiques d'une partie de la classe politique lui reprochant son soutien à Israël. «Je garde espoir. Si la destinée qui me reste veut que je retourne en Algérie, je ne refuserai pas », confiait-il au printemps 2023 à l'AFP.

Le chanteur se produira au Château de Duras (Lot-et-Garonne) le 21 septembre lors du festival de l'Espoir, un événement caritatif en faveur des enfants malades et en situation de handicap.