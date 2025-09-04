Toute l’actu en direct 24h/24
«Un travailleur infatigable» : les hommages pleuvent après la disparition de Giorgio Armani

Plusieurs personnalités ont exprimé leur émotion sur les réseaux sociaux. [© Alessandro Garofalo/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Giorgio Armani s’est éteint à 91 ans, paisiblement, à son domicile milanais. Sa disparition a suscité une vive émotion, notamment sur les réseaux sociaux. 

Une disparition qui a provoqué une vague d’émotion dans le monde entier. Le styliste italien Giorgio Armani s’est éteint paisiblement à son domicile, entouré de ses proches, a annoncé le groupe Armani dans un communiqué, ce jeudi 4 septembre. Figure emblématique de la mode, il avait célébré son 91e anniversaire en juillet dernier, promettant un retour sur scène en septembre.

Plusieurs personnalités ont exprimé leur émotion sur les réseaux sociaux, saluant la mémoire d’un créateur au style intemporel. Parmi elles, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a rendu hommage à «une icône» de l’élégance italienne, saluant «un travailleur infatigable» qui a su «inspirer le monde entier».

L’actrice américaine Julia Roberts, muse de longue date du couturier, a elle aussi exprimé sa tristesse, évoquant un «vrai ami» et un «génie créatif» qui l’avait profondément marquée.

Donatella Versace, autre grande figure de la mode italienne, a publié un message bouleversant : «Le monde a perdu un géant aujourd’hui. Il a marqué l’histoire et sera à jamais commémoré.»

Dans la continuité de ces hommages, le ministre italien de la Défense Guido Crosetto a lui aussi tenu à saluer la mémoire du couturier, symbole de l’excellence italienne.

De la mode aux couloirs du pouvoir, les réactions ont afflué. Tous saluent un homme d’élégance et de précision, un créateur qui aura imposé sa vision sans jamais céder aux effets de mode. 

 Avec Giorgio Armani, c’est une certaine idée du style, exigeante, discrète et profondément italienne qui disparaît. 

Dernières actualités