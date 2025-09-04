Une juge annule le gel de financements à Harvard décidé par Donald Trump

Alors que l’administration Trump a retiré près de 2,2 milliards de dollars de financement à l'Université Harvard, au nom de la lutte contre un antisémitisme au sein de l'établissement, une juge a considéré cette décision illégale mercredi 3 septembre.

L'administration Trump face à un nouveau débat constitutionnel. La juge fédérale Allison Burroughs a statué, mercredi 3 septembre, qu'elle avait illégalement supprimé environ 2,2 milliards de dollars de subventions accordées à Harvard, la doyenne des universités américaines.

Dans son ordonnance, elle a estimé que les coupes budgétaires, décidées au printemps dernier, étaient contraires au premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté d'expression et protégeant les institutions contre les représailles politiques.

«Il appartient désormais aux tribunaux de faire de même, d'agir pour protéger la liberté académique et la liberté d'expression comme l'exige la Constitution, et de veiller à ce que des recherches importantes ne soient pas soumises à des résiliations de subventions arbitraires et procéduralement inadéquates, même si cela risque de s'attirer les foudres d'un gouvernement attaché à son programme, quel qu'en soit le prix», a-t-elle écrit.

«havard aurait dû redoubler d'effort face l'antisémitisme»

En avril, le président américain avait suspendu plusieurs milliards de dollars de subventions et 60 millions de dollars de contrats destinés à la prestigieuse institution, après qu'elle avait refusé de se plier aux demandes du gouvernement.

L'administration avait accusé l'établissement de favoriser l'antisémitisme, de promouvoir des «idéologies d'extrême gauche» et de mettre en œuvre des politiques discriminatoires. Il a également révoqué sa certification SEVIS, permettant aux étudiants étrangers d'étudier aux États-Unis.

Ses actions «ont mis en péril des décennies de recherche et le bien-être de tous ceux qui pourraient bénéficier de cette recherche, et reflètent également un mépris des droits protégés par la Constitution et les lois fédérales», a écrit le juge Burroughs.

Tout en reconnaissant que Harvard aurait dû redoubler d'efforts face à l'antisémitisme qui, selon elle, a «tourmenté» l'école ces dernières années, elle a considéré que ce n'était pas la véritable motivation de l'administration Trump.

«L'examen du dossier administratif rend difficile de conclure autre chose que le fait que les accusés ont utilisé l'antisémitisme comme écran de fumée pour une attaque ciblée et idéologiquement motivée contre les principales universités de ce pays», a-t-elle ajouté.

Un bras de fer engagé

Cette décision constitue une victoire juridique pour Harvard, mais le bras de fer qui perdure depuis plusieurs mois est loin d'être résolu. La Maison Blanche a annoncé son intention d'«immédiatement faire appel de cette décision scandaleuse» rendue par une juge «activiste» nommée par l'ancien président Barack Obama.

«Harvard n'a pas de droit constitutionnel à l'argent des contribuables et reste inéligible aux subventions futures », a déclaré la secrétaire de presse adjointe Liz Huston, réaffirmant que l'établissement restait inéligible aux futures subventions.

Alan Garber, président de l'université, a publié un communiqué saluant une confirmation du «premier amendement et les droits procéduraux de Harvard». «Nous continuerons d'évaluer les implications de l’avis, de surveiller les développements juridiques ultérieurs et d’être attentifs à l’évolution du paysage dans lequel nous cherchons à remplir notre mission», a-t-il ajouté.

Des accords avec d'autres universités

Plusieurs autres prestigieuses universités américaines, également ciblées par le gouvernement, ont préféré conclure des accords afin de conserver leur financement plutôt que d'aller en justice. L'Université Columbia, par exemple, a accepté de verser 220 millions de dollars et de se plier aux exigences de l'administration Trump, notamment des modifications de ses pratiques disciplinaires et le recrutement d'un nouveau prévôt pour garantir des programmes «équilibrés».

L'Université Brown a également conclu un accord pour rétablir son financement, incluant le versement de 50 millions de dollars à des programmes de formation professionnelle dans le Rhode Island. Quant à l'Université de Virginie, son président a démissionné en juin sous la menace d'une enquête du ministère de la Justice concernant ses programmes de diversité.