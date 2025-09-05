1.000 milliards de dollars : voici le plan de rémunération que Tesla prévoit de verser à Elon Musk

Un jackpot à 13 chiffres. Tesla propose un plan de rémunération record pour Elon Musk, chiffré à plus de 1.000 milliards de dollars, sous conditions. Un pari risqué, à la hauteur des ambitions du milliardaire.

Une rémunération très généreuse, sous conditions. Le conseil d'administration de Tesla a proposé ce vendredi un plan de paiement pour son patron Elon Musk, qui pourrait encaisser plus de 1.000 milliards de dollars, à condition de respecter quelques critères. Selon l'agence Reuters, le plan prévoit d'offrir des actions à l'ancien bras droit de Donald Trump, évoquant un document publié sur le site du gendarme boursier américain (SEC).

Pour bénéficier de cette somme maximale, équivalente à 12% du capital actuel de l'entreprise, celle-ci devra fournir «une croissance stratosphérique» doublée d'une valorisation de 8.500 milliards de dollars en Bourse.

Une somme 18 fois supérieure à la rémunération proposée en 2018

La proposition devrait ravir le principal intéressé, toujours emmêlé dans des déboires judiciaires liés à sa rémunération de 2018, alors évaluée à 56 millions de dollars, qu'il conteste... et qui équivaut, à titre de comparaison, à 18 fois moins que la somme qu'il pourrait obtenir cette année.

L'homme le plus riche du monde n'a eu de cesse de répéter qu'il entendait devenir un mastodonte du secteur de l'IA et de la robotique, sans oublier ses velléités spatiales. Et si cet accord venait à être passé, il renforcerait encore davantage l'influence du milliardaire sud-africain.