Allemagne : un enseignant poignardé dans l'ouest du pays, le suspect activement recherché

Un enseignant allemand a été blessé ce vendredi matin dans une attaque au couteau qui a eu lieu dans un établissement de formation professionnelle à Essen, dans l'ouest du pays. La police locale, qui a relayé l'incident, indique réaliser une «intervention d'ampleur».

Panique outre-Rhin. Une «intervention d'ampleur» était en cours en Allemagne ce vendredi, après qu'un professeur a été victime de coups de couteau dans un établissement professionnel d'Essen, dans l'Ouest du pays, a annoncé la police locale.

«L'enseignant a subi des blessures par arme blanche lors de l'attaque», ont expliqué sur X les autorités de cette région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, soulignant avoir déployé de nombreux agents, sans néanmoins préciser davantage le contexte de l'agression ou même le profil de l'assaillant.

Le suspect blessé, l'enseignant conduit à l'hôpital

Sur la chaîne de télévision NTV, Pascal Pettinato, l'un des porte-parole de la police d'Essen a évoqué l'impossibilité de savoir, pour l'heure, s'il s'agissait d'une attaque «ciblée» ou non.

Peu après l'incident, qui s'inscrit dans un contexte plus large d'événements similaires en Allemagne depuis quelques mois, la police locale a annoncé que les agents avaient réussi à localiser le suspect, à l'identifier avant de devoir faire usage de leur armes à feu. «Le suspect a été blessé et reçoit actuellement des soins médicaux», ont détaillé les forces de l'ordre.

L'enseignant blessé, lui, a été conduit à l'hôpital, selon la même source, mais aucune indication n'a été donnée sur son état de santé. Selon le site du quotidien allemand Bild, la victime serait une femme qui aurait subi une blessure au ventre nécessitant une opération chirurgicale d'urgence. D'après la même source, l'auteur des faits serait un élève cet établissement de formation professionnelle.