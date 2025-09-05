Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne : une Française figure parmi les 16 victimes

Une Française figure parmi les 16 victimes du déraillement du funiculaire survenu ce mercredi à Lisbonne, a annoncé Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères.

La France touchée par le drame. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a confirmé ce vendredi 5 septembre la mort d’une Française dans le déraillement du funiculaire survenu à Lisbonne ce mercredi.

Nous avons la confirmation du décès d’une de nos compatriotes dans le tragique accident survenu hier à Lisbonne.



Nous adressons toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. L’ambassade se tient à leur disposition pour les accompagner. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 5, 2025

«Nous avons la confirmation du décès d’une de nos compatriotes dans le tragique accident survenu à Lisbonne», a indiqué le ministre dans un post sur X, ajoutant : «Nous adressons toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. L’ambassade se tient à leur disposition pour les accompagner.»

Selon le Premier ministre portugais, Luis Montenegroe, qui a évoqué «une des plus grandes tragédies humaines» dans l'histoire moderne du pays, le dernier bilan de ce terrible accident faisait état de seize morts et cinq blessés graves.

Pour le moment, selon les informations du parquet de Lisbonne, cinq Portugais, deux Sud-Coréens et un Suisse ont été identifiés comme faisant partie des victimes. Selon la police, il est fortement possible que deux Canadiens, un Américain, un Allemand et un Ukrainien soient également morts dans le déraillement.

Pour rappel, le funiculaire « Gloria » a déraillé ce mercredi 3 septembre en début de soirée. Très apprécié des touristes pour éviter de monter les nombreux escaliers de la capitale portugaise, il pouvait transporter une quarantaine de personnes.