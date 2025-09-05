«Elle avait un abdomen gonflé» : des médecins indiens retirent deux fœtus parasites de l'estomac d'un bébé

Des médecins indiens ont récemment réussi à retirer deux fœtus qui grandissaient dans l’abdomen d’un bébé de 20 jours. Appelée «fœtus in fœtu», il s'agit d'une maladie extrêmement rare, avec moins de 200 cas signalés dans le monde.

Des «jumeaux parasites». Des médecins indiens ont retiré deux fœtus qui grandissaient dans l’abdomen d’un bébé de 20 jours. Un phénomène peu courant, puisqu'il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, un peu moins de 200 cas signalés dans le monde, dont une poignée en Inde.

«L'opération a été difficile, mais le bébé est en bonne santé et se porte bien», a déclaré à la BBC, le Dr Anand Sinha, chirurgien pédiatrique qui a dirigé l'opération.

Selon ce dernier, le nourrisson est sorti de l'hôpital il y a un mois et il n'y a eu aucune complication jusqu'à présent. Le médecin a déclaré que la période de récupération après l’opération est cruciale, car une infection ou d’autres complications pourraient s’avérer fatales pour l’enfant.

«L'opération a duré environ deux heures»

Appelée «fœtus in fœtu», cette maladie se développe en début de grossesse lorsqu'un fœtus malformé est absorbé par le jumeau hôte. Bien que le fœtus ne soit pas vivant, il continue de se développer en absorbant les nutriments du jumeau hôte. Dans ce cas, la femme était enceinte de triplés, quand deux des fœtus ont commencé à grandir à l’intérieur de l’abdomen du troisième bébé.

Les parents du bébé concerné l'ont amené au Fortis Memorial Research Institute à Gurugram (Inde) en juillet dernier. «Elle avait un abdomen gonflé, était irritable et incapable de manger quoi que ce soit parce que les fœtus lui écrasaient l'estomac», a déclaré le Dr Anand.

Un scanner a révélé deux formes ressemblant à des tumeurs à l'intérieur de son abdomen, qui étaient en fait des fœtus malformés. Le Dr Anand a déclaré que l'opération ne pouvait pas être réalisée immédiatement, car le bébé était déshydraté et mal nourri, et devait d'abord être stabilisé. Son état s'est amélioré au bout de deux jours, après quoi une équipe d'une quinzaine de médecins a procédé à l'opération.

«L'opération a duré environ deux heures», a déclaré le Dr Anand, ajoutant qu'un équipement spécial a dû être utilisé en raison de la taille délicate et réduite du bébé.

De plus, comme les fœtus étaient attachés à des organes comme le foie, les reins et les intestins, ils devaient être extraits avec beaucoup de précautions afin qu’aucun organe ou vaisseau sanguin ne soit endommagé.

«Tout au long de l'opération, la température du bébé a été surveillée. Nous avons également dû veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de pertes de sang», a expliqué le médecin.