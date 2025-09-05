«Elles ont attaqué en une fraction de seconde» : un campeur lutte à mains nues contre deux hyènes avant d'être hospitalisé en urgence

Alors qu'il s'était endormi après une soirée alcoolisée dans une réserve animalière sud-africaine, un fêtard a été brutalement réveillé par deux hyènes qui l'ont traîné hors de sa tente. Le jeune homme de 27 ans est sain et sauf.

C'est un réveil dont Nicolas Hohls se souviendra longtemps. Alors qu'il était en train de cuver après une soirée alcoolisée, ce fermier âgé de 27 ans a été sorti de ses rêves par deux hyènes affamées dans la réserve naturelle de Cape Vidal, en Afrique du Sud. «Elles ont attaqué en une fraction de seconde», se souvient le jeune homme encore chamboulé, dans des propos recueillis par The Sun.

L'un des deux animaux a profité d'un espace de 15 centimètres d'ouverture pour s'immiscer dans la tente du jeune homme, avant de l'entraîner dans l'obscurité pour le dévorer, après l'avoir extirpé en refermant ses mâchoires sur la jambe de l'agriculteur, tandis que la seconde lui enfonçait ses crocs dans la tête.

Secoué comme une poupée de chiffon

Paniquée, la victime a vu sa vie défiler, mais elle ne s'est pas résignée pour autant. Alors que les bêtes le secouaient comme une poupée de chiffon, «une fraction de seconde» lui fait changer d'état d'esprit, instinctivement. Il s'est alors mis à combattre les hyènes.

Nicolas Hohls a ainsi fait preuve de courage et enfoncé sa main gauche dans la gorge d'une des hyènes pendant que son pouce droit se glissait dans l'œil de l'autre tout en donnant des coups de pied et en criant pour se libérer.

Colin, le père de Nicolas, âgé de 55 ans, a été réveillé par le vacarme et s'est précipité avec une lampe torche. «J'ai entendu Nic se coucher, puis il s'est soudainement mis à crier, visiblement en proie à une douleur intense. Une hyène avait attrapé sa jambe gauche et le tirait hors de la tente», a-t-il déclaré auprès du média britannique.

En l'absence d'ambulanciers à proximité, Colin a installé son fils ensanglanté dans son break et a roulé pendant deux heures dans l'obscurité pour l'emmener à l'hôpital, où ils sont arrivés à 3h du matin. «Il a fallu deux heures pour l'y emmener, mais une équipe de médecins l'attendait et l'a opéré», a-t-il précisé.

Nicolas a eu besoin d'environ 30 points de suture au visage et de 40 autres à la main et aux jambes. Les hyènes, elles, seront capturées, selon un porte-parole d'Ezelveki KZN Wildlife, qui gère le parc. Normalement charognardes, elles tuent moins d'une demi-douzaine d'humains par an, mais la faim et les restes de nourriture humaine peuvent les attirer dans les campings.