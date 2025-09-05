États-Unis : une fillette de 10 ans sauve son petit frère d'une attaque de requin

Toute l’actu en direct 24h/24
Selon les autorités locales, l’animal a été identifié comme étant un requin à pointe noire. [© NPD stock / Adobe Stock / Illustration]
Un garçon de 8 ans a été attaqué par un requin en Floride ce lundi 1er septembre. Blessé au genou, il a été sauvé par sa sœur de 10 ans, qui l’a ramené sur la rive et maîtrisé l’hémorragie.

Un drame a été évité de peu au large de la Floride. Lundi après-midi, le petit Richard, 8 ans, a été mordu au genou par un requin alors qu’il plongeait avec sa sœur aînée et son père dans le comté de Monroe.

Selon les autorités locales, l’animal identifié comme un requin à pointe noire s’est précipité sur l’enfant. Sa sœur Rose, âgée de 10 ans, a immédiatement réagi et aidé son frère à rejoindre la rive avant de pratiquer les premiers gestes de secours.

«en voie de rétablissement»

«Elle tenait la jambe du patient pour contenir l’hémorragie lorsque nous sommes arrivés», a confirmé un secouriste au micro de la chaine locale KTBX 3. Transporté en urgence à Miami, Richard a subi une opération lourde mais les médecins ont pu sauver sa jambe.

Quatre jours après l’attaque, le garçon est toujours hospitalisé mais «en voie de rétablissement», selon sa famille. Ses proches saluent le «sang-froid» de Rose, qui a joué un rôle décisif dans le sauvetage.

La famille espère désormais que l’enfant pourra rapidement retrouver sa passion pour l’océan et la vie marine.

RequinAttaqueEtats-Unis

