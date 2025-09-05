Gaza : le Hamas diffuse une vidéo de deux otages israéliens, près de deux ans après l'attaque terroriste du 7-Octobre

Près de deux ans après l'attaque terroriste du 7-Octobre, le Hamas a diffusé ce vendredi une vidéo de deux otages israéliens retenus à Gaza.

Des images qui s'étendent sur plusieurs minutes. Le groupe terroriste du Hamas a diffusé ce vendredi une nouvelle vidéo où l'on voit deux otages israéliens, en vie, vraisemblablement dans la bande de Gaza.

L'enregistrement qui dure près de trois minutes montre un premier homme, dans une voiture, circulant au milieu d'immeubles détruits.

Hamas has released a new video featuring two hostages, reportedly filmed last Thursday in Gaza City. pic.twitter.com/Db8rapl8p5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2025

Ce dernier s'exprime en hébreu, et demande au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de ne pas mener d'offensive militaire contre Gaza.

Toujours dans le cadre de ces images, dont la date de captation n'a toujours pas été authentifiée, le premier otage à apparaître à l'écran échange avec un autre homme, présenté aussi comme un Israélien fait prisonnier.

Déjà présent dans une autre vidéo

L'homme filmé la plupart du temps, dont le visage est émacié avec des cernes prononcées, est Guy Gilboa-Dalal. Enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova, dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza, il était déjà apparu dans une vidéo du Hamas postée le 23 février.

L'identité de l'autre prisonnier ne sera pas rendue publique, par décision de sa famille.

A noter que, sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.