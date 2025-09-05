Des "milliers" de soldats occidentaux pourraient être déployés en Ukraine, dans le cadre des garanties de sécurité fournies par les alliés de Kiev face à la Russie, a déclaré vendredi le président Volodymyr Zelensky.

Ces militaires devraient se compter "en milliers. C'est un fait, mais il est encore un peu tôt pour en parler" en détail, a assuré M. Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil européen Antonio Costa dans l'ouest de l'Ukraine.