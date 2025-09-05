Des "milliers" de soldats occidentaux pourraient être déployés en Ukraine, dans le cadre des garanties de sécurité fournies par les alliés de Kiev face à la Russie, a déclaré vendredi le président Volodymyr Zelensky.
Ces militaires devraient se compter "en milliers. C'est un fait, mais il est encore un peu tôt pour en parler" en détail, a assuré M. Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil européen Antonio Costa dans l'ouest de l'Ukraine.
La Chine a dit vendredi "s'opposer fermement" à toute coercition après l'appel du président américain Donald Trump aux dirigeants européens à faire pression économiquement sur Pékin au sujet de la guerre en Ukraine.
"La Chine n'est pas à l'origine de cette crise, pas plus qu'elle n'en est partie prenante. Nous nous opposons fermement à cette tendance qui consiste à invoquer la Chine à tout propos et nous nous opposons fermement à de prétendues pressions économiques exercées à son encontre", a indiqué devant la presse Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
N'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une "cible légitime" pour l'armée russe, a prévenu vendredi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain d'une réunion des alliés européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité.
"Si des forces quelles qu'elles soient y mettent les pieds, surtout maintenant au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes" pour l'armée russe, a déclaré M. Poutine, lors d'un Forum économique de l'Est à Vladivostok (Extrême-Orient).
Le Kremlin a accusé vendredi les Européens d'"entraver" le règlement du conflit en Ukraine, au lendemain d'une réunion des soutiens européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité pour ce pays.
"Les Européens entravent le règlement en Ukraine. Ils n'y contribuent pas", a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans un entretien au quotidien russe Izvestia, en accusant l'Europe de "poursuivre ses tentatives" de faire de l'Ukraine "le centre de tout ce qui est antirusse".
Le Kremlin est "absolument" opposé aux garanties américaine et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité, a déclaré vendredi son porte-parole Dmitri Peskov.
"Les étrangers, en particulier les contingents militaires européens et américains, peuvent-ils fournir et garantir la sécurité de l'Ukraine? Absolument pas, ils ne le peuvent pas", a déclaré le porte-parole à l'agence d'Etat Ria Novosti. "Cela ne peut pas être une garantie de sécurité pour l'Ukraine qui conviendrait à notre pays."