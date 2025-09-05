Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre en Ukraine : le Kremlin dit être «absolument» opposé aux garanties américaines et européennes offertes à Kiev

Dmitri Peskov a indiqué que le Kremlin est «absolument» opposé aux garanties américaines et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité. [Pavel Bednyakov/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Russie a expliqué être «absolument» opposée aux garanties américaines et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité, selon une déclaration de son porte-parole, Dmitri Peskov, ce vendredi. 

Des négociations de paix au point mort ? Ce vendredi, le Kremlin s'est dit «absolument» opposé aux garanties américaines et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité, selon une déclaration de son porte-parole, Dmitri Peskov. 

«Les étrangers, en particulier les contingents militaires européens et américains, peuvent-ils fournir et garantir la sécurité de l'Ukraine? Absolument pas, ils ne le peuvent pas», a indiqué le porte-parole à l'agence d'État, Ria Novosti. «Cela ne peut pas être une garantie de sécurité pour l'Ukraine qui conviendrait à notre pays». 

