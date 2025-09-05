N'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une "cible légitime" pour l'armée russe, a prévenu vendredi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain d'une réunion des alliés européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité.

"Si des forces quelles qu'elles soient y mettent les pieds, surtout maintenant au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes" pour l'armée russe, a déclaré M. Poutine, lors d'un Forum économique de l'Est à Vladivostok (Extrême-Orient).