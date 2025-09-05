Toute l’actu en direct 24h/24
Alors que vingt-six pays, principalement européens, se sont «engagés» à participer à une «force de réassurance» dans le cadre d'un futur cessez-le-feu russo-ukrainien, le Kremlin se dit absolument opposé à ces mesures. Vladimir Poutine continue d'être inflexible. Suivez notre direct.
Alerte
N'importe quelle force occidentale sera une "cible légitime" pour l'armée russe, selon Vladimir Poutine

N'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une "cible légitime" pour l'armée russe, a prévenu vendredi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain d'une réunion des alliés européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité. 

"Si des forces quelles qu'elles soient y mettent les pieds, surtout maintenant au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes" pour l'armée russe, a déclaré M. Poutine, lors d'un Forum économique de l'Est à Vladivostok (Extrême-Orient).

Alerte
Le Kremlin accuse les Européens d'"entraver" le règlement du conflit en Ukraine

Le Kremlin a accusé vendredi les Européens d'"entraver" le règlement du conflit en Ukraine, au lendemain d'une réunion des soutiens européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité pour ce pays. 

"Les Européens entravent le règlement en Ukraine. Ils n'y contribuent pas", a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans un entretien au quotidien russe Izvestia, en accusant l'Europe de "poursuivre ses tentatives" de faire de l'Ukraine "le centre de tout ce qui est antirusse".

Le Kremlin dit être "absolument" opposé aux garanties américaine et européennes à l'Ukraine

Le Kremlin est "absolument" opposé aux garanties américaine et européennes militaires offertes à l'Ukraine pour sa sécurité, a déclaré vendredi son porte-parole Dmitri Peskov. 

"Les étrangers, en particulier les contingents militaires européens et américains, peuvent-ils fournir et garantir la sécurité de l'Ukraine? Absolument pas, ils ne le peuvent pas", a déclaré le porte-parole à l'agence d'Etat Ria Novosti. "Cela ne peut pas être une garantie de sécurité pour l'Ukraine qui conviendrait à notre pays."

