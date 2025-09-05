Toute l’actu en direct 24h/24
«Il était périmé depuis 2020» : un enfant de 5 ans meurt après avoir pris du paracétamol

Même au sein des plus grands hôpitaux de l’île et des pharmacies, les médicaments sont souvent en rupture de stock. (Photo d'illustration) [REUTERS]
Un enfant de 5 ans est mort à Cuba jeudi 4 septembre des suites d'une crise d'épilepsie après avoir consommé du paracétamol périmé depuis cinq ans. Un jeune garçon de 11 ans, habitant dans le même foyer, a été hospitalisé avec les mêmes symptômes. 

C’est un médicament censé le soigner qui l’a tué. Un jeune garçon de 5 ans est mort jeudi à Cuba après avoir consommé un paracétamol périmé. Un autre pensionnaire du foyer âgé de 11 ans a été hospitalisé avec les mêmes symptômes, sans y succomber. 

Le comprimé de 500 milligrammes, fabriqué à l’étranger, et dont la date était dépassée depuis 2020 a provoqué une crise d’épilepsie chez l’enfant de 5 ans, qui a été transporté mardi 2 septembre à l’hôpital de la municipalité de Songo-La Maya (sud-est de l’île), où il est décédé deux jours plus tard. L’autre enfant hospitalisé est dans un «état stable», précise la Sierra Maestra

Une enquête a été ouverte par le ministère de la Santé cubain pour faire la lumière sur cet événement tragique. Mais il semblerait que ce soit la pauvreté de cette famille qui l’ait conduite à se tourner vers un produit périmé, faute de moyens. 

Une crise économique aux conséquences terribles 

Si ce drame, survenu dans une famille comme il aurait pu survenir dans une autre, s’est produit, c’est avant tout à cause de la situation financière du pays et de ses habitants, confrontés à une crise économique de grande ampleur. 

Celle-ci rend l’accès à la nourriture, au carburant et aux médicaments très difficile, notamment pour les foyers les plus modestes. Même au sein des plus grands hôpitaux de l’île et des pharmacies, les médicaments sont souvent en rupture de stock. Ce qui prive une partie de la population de l’accès aux soins, alors que certains souffrent de maladies chroniques qui nécessitent une prise en charge. 

Le gouvernement cubain rejette régulièrement la faute sur le gouvernement américain, dont les sanctions plongeraient Cuba dans une situation critique.

