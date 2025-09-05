Joe Biden : l'ex-président des Etats-Unis opéré d’un cancer de la peau

Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, a récemment «subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la peau» et est apparu avec une large cicatrice au niveau de son crâne. La nouvelle intervient quelques mois après l'annonce de son cancer de la prostate.

Après les rumeurs sur la santé de Donald Trump, c'est celles au sujet de l'ancien président des États-Unis, Joe Biden, qui interrogent. En début de semaine, des photos du démocrate ont fait le tour des réseaux sociaux. Sur ces dernières, il est possible de voir une large cicatrice sur le crâne du politicien.

«Une grande cicatrice sur la tête de Joe Biden, après plusieurs photos récentes de lui portant des chapeaux. Que pensez-vous qu’il soit arrivé ?», a écrit cet utilisateur X.

A large scar has been spotted on Joe Biden’s head after several recent photos of him wearing hats.



La réponse a été donnée par un porte-parole du camp démocrate, qui a annoncé que Joe Biden avait «subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la peau», d'après ABC News.

Plus précisément, l'ancien leader de 82 ans se remettrait de la chirurgie de Mohs, une technique, un type d'opération qui permet d'enlever une tumeur couche par couche, jusqu'à ce que les cellules cancéreuses soient entièrement retirées.

Joe Biden fait déjà face à un cancer de la prostate

La date de l'intervention reste inconnue mais, selon certains médias américains, cette dernière aurait eu lieu à la fin du mois d'août. «Tous les tissus cancéreux ont été retirés avec succès», a affirmé le docteur Kevin O'Connor, médecin personnel de Joe Bide, dans une note officielle. «Aucun autre traitement n'est nécessaire», a-t-il ajouté.

Cette opération n'est pas non plus une première pour le démocrate : alors qu'il était en fonction, en 2023, l'octogénaire avait fait retirer une lésion cancéreuse au niveau de sa poitrine.

Joe Biden souffre également d'un cancer de la prostate particulièrement agressif, détecté au printemps dernier.