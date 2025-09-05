Le Secret Service américain fait face à une pénurie de tireurs d'élite, et cela pourrait poser problème pour la campagne présidentielle de 2028

Un rapport interne a établi que le Secret Service, qui assure la sécurité des plus hauts dignitaires américains et de leur famille, manquait cruellement de snipers, pourtant indispensables à sa mission. Des conclusions qui suscitent l'inquiétude à l'approche de la présidentielle de 2028.

Un constat alarmant à trois ans de la prochaine élection présidentielle. Le Secret Service, l'agence fédérale américaine chargée de protéger les personnalités politiques les plus importantes des Etats-Unis et leurs proches, fait actuellement face à une pénurie de main d'œuvre sur un poste bien précis.

En effet, selon un rapport de l'Inspection générale (IG), une composante interne à chaque institution publique américaine chargée de réaliser des audits, consulté par ABCNews, «l'équipe de tireurs d'élite des services secrets américains est dotée de 73% de personnel en dessous du niveau nécessaire pour répondre aux exigences de la mission».

Des agents mal formés déployés sur le terrain

Conséquence, «un manque de personnel adéquat pour cette équipe pourrait limiter la capacité du service à protéger efficacement les plus hauts dirigeants de notre pays, risquant ainsi d'être blessés ou assassinés», a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, certains tireurs d'élites ayant manqué la formation obligatoire au maniement des armes ont tout de même été déployés sur le terrain, notamment lors de trois déplacements de Joe Biden alors qu'il était encore président des Etats-Unis, toujours selon le rapport de l'IG.

Après avoir pris connaissance de ces conclusions, la direction du Secret Service a annoncé travailler à résoudre les problèmes de recrutement concernant ses équipes de tireurs d'élite.

Il faut que «les meilleurs candidats possibles» soient recrutés afin de «préparer l'avenir et la campagne présidentielle de 2028», période durant laquelle les besoins se font le plus sentir puisque tous les candidats sont protégés, a abondé Derek Mayer, ancien membre du Secret Service auprès de ABCNews.

Selon lui, si l'agence fédérale a fait face à un manque d'aspirants tireurs d'élites jusqu'en 2020, assurant que la situation est en train de s'améliorer. Et le temps presse : durant les quatre dernières années, les demandes de déploiement de snipers ont bondi de 151% sur l'ensemble du territoire américain.