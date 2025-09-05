Pentagone : Donald Trump renomme le département américain de la Défense en ministère de la Guerre

En projet depuis la fin du mois d'août, le changement de nom du département de la Défense en ministère de la Guerre, voulu par Donald Trump, sera officialisé ce vendredi par la signature d'un décret, a annoncé la Maison Blanche.

Une évolution sémantique qui en dit long. Ce vendredi, Donald Trump va signer un texte permettant de rebaptiser le département de la Défense.

Le «décret visant à rétablir le nom historique de "ministère de la Guerre" comme deuxième nom du ministère de la Défense» sera paraphé ce vendredi 5 septembre, a fait savoir la Maison Blanche dans un document transmis à l'AFP.

«Nous voulons aussi être offensifs»

S'il ne s'agit pour l'instant que d'une appellation supplémentaire, puisque seul le Congrès a le pouvoir de créer ou de changer le nom d'un département d'Etat, le décret enjoint au ministre Pete Hegseth de prendre toutes les mesures, notamment auprès du pouvoir législatif, pour «renommer de manière définitive le ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre».

Fin août, Donald Trump avait fait part de ce projet qui restaurerait une appellation qui a existé de 1789 à 1947. «Défense, c'est trop défensif, et nous voulons aussi être offensifs», avait-il déclaré à la presse, en laissant entendre qu'il n'aurait pas besoin d'un vote du Congrès pour procéder au changement.

«Le président estime que ce ministère devrait porter un nom qui reflète sa puissance sans égale et sa capacité à protéger les intérêts nationaux», avait justifié la Maison Blanche. Selon elle, il s'agit de faire régner «la paix par la force» et de veiller à ce que «le monde respecte à nouveau les Etats-Unis», reprenant le discours habituel de Donald Trump sur les relations internationales.

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier dernier, le chef d'Etat américain a mobilisé l'armée pour imposer une image de puissance spectaculaire. Un rare défilé militaire avait été organisé le jour de son anniversaire et la Garde nationale a été déployée à Los Angeles et Washington, des villes dirigées par ses opposants démocrates.