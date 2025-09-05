Un Britannique attaque violemment un passager turc et contraint l'avion à atterrir d'urgence

Après avoir décollé de Manchester, au Royaume-Uni, en direction de la ville turque d'Antalya, le 1er septembre dernier, un avion a dû atterrir en urgence en Grèce après qu'un passager britannique a agressé un autre voyageur, de nationalité turque.

Une scène de chaos dans les airs. Le 1er septembre dernier, aux alentours de 18h50, le vol LS1007 de la compagnie aérienne Jet2.com a décollé de l'aéroport de Manchester, au Royaume-Uni, en direction d'Antalya, en Turquie.

Alors que le trajet se déroulait sans encombre, un passager britannique âgé de 35 ans a soudainement frappé à plusieurs reprises un autre voyageur âgé de 42 ans, selon les informations du quotidien grec Ekathimerini.

L'agresseur condamné à 15 mois de prison

Des faits d'une telle gravité que le commandant de bord a décidé d'effectuer un atterrissage d'urgence à Thessalonique, dans l'est de la Grèce, où l'avion a atterri à 22h.

Si la victime, de nationalité turque, a été autorisée à poursuivre le vol après un examen médical, l'agresseur a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.

Lors de son procès, organisé dès le lendemain, il a nié avoir porté des coups, affirmant qu'il avait simplement poussé l'autre passager après avoir ressenti une secousse dans le dossier de son siège. Pas de quoi convaincre le tribunal, qui l'a déclaré coupable de coups et blessures graves ainsi que de trouble à l'ordre public pendant le vol.

Condamné à 15 mois de prison avec possibilité de racheter sa peine à hauteur de 10 euros par jour (soit environ 3.600 euros), une particularité juridique grecque, l'homme a été libéré en attendant un nouveau procès en appel.