Côte d’Ivoire : une traversée vire au drame après l’attaque d’un hippopotame, 11 disparus

Le chavirement d'une petite embarcation en Côte d'Ivoire, imputable à la présence d'un hippopotame dans le fleuve sur lequel elle circulait, a provoqué la disparition de onze personnes dans le sud-ouest du pays ce vendredi.

Une scène choquante. Sur le fleuve Sassandra, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, un hippopotame a fait chavirer une pirogue. «C'est avec une profonde peine que nous avons appris la disparition de 11 personnes, dont des femmes, des fillettes et un nourrisson», a réagi ce samedi Myss Belmonde Dogo, ministre ivoirienne de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, dans une publication sur sa page Facebook.

C'est en début de matinée, ce vendredi, que la scène s'est déroulée, au niveau de la localité de Buyo. Si «les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver les victimes portées disparues», la ministre a quand même souligné que 3 personnes avaient survécu.

500 Hippopotames en côte d'ivoire

Au regard d'une étude d'universitaires ivoiriens publiée en 2022, l'hippopotame est l'espèce «la plus mentionnée» dans les incidents avec l'Homme provoquant des décès ou des blessures. Leur population avoisinerait les 500 individus, répartis dans plusieurs fleuves de Côte d'Ivoire.

Malheureusement, la surcharge des pirogues, ces petites embarcations légères, provoque régulièrement des incidents de ce type. En avril dernier, c'est de cette manière que douze enfants et adolescents ont perdu la vie, alors que leur bateau s'est retourné dans la lagune près d'Abidjan.