Donald Trump crée une liste noire des pays pratiquant «la diplomatie des otages»

Un nouveau décret. Donald Trump a signé, vendredi, un décret prévoyant d'établir une liste noire des pays où sont détenus des Américains de manière injuste, selon Washington. Une mesure assortie de sanctions sévères pour les responsables impliqués.

Cette liste s'inspire de celle des États soutenant le terrorisme, dressée par le département d'État américain et qui inclut des sanctions financières lourdes pour les nations incriminées, rapporte l'AFP.

le cas de la Chine examiné

L'administration Trump n'a pas communiqué officiellement sur les pays susceptibles de figurer sur cette liste noire. Un haut responsable a cependant fait savoir que les cas de la Chine, de l'Iran et de l'Afghanistan seraient examinés de près, étant donné qu'ils «prennent part de façon répétée à la diplomatie des otages».

«Nous fixons aujourd'hui une limite très claire, une ligne rouge : vous ne pouvez utiliser des Américains comme monnaie d'échange, ou sinon vous vous exposez à des conséquences sévères», a expliqué à la presse ce haut responsable américain qui a demandé l'anonymat.

Conformément au nouveau décret, les pays visés par Washington feront l'objet de sanctions, et leurs responsables impliqués dans les détentions se verront interdire l'entrée aux États-Unis. Pire, le département d'État se réserve le droit d'interdire aux citoyens américains de se rendre dans les pays faisant l'objet de la mesure.

Jusqu'à présent, le seul pays que Washington interdisait à ses citoyens est la Corée du Nord. Une décision prise dans le sillage de l'affaire Otto Warmbier, du nom de cet étudiant arrêté en 2015 à Pyongyang et mort en 2017, peu après sa libération.