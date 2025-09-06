Everest : des drones sont désormais utilisés pour ramasser les déchets laissés par les alpinistes

La pollution qui touche l'Everest est un véritable fléau. Pour lutter contre ce problème, une société népalaise a développé des drones capables de ramasser les déchets laissés derrière eux par les alpinistes.

Une innovation efficace. L'Everest est décrit par les Népalais comme la plus haute décharge du monde. Et pour cause : les personnes qui tentent l'ascension à 8.849 mètres d'altitude abandonnent sur place une partie de leur matériel. Les alpinistes laissent notamment des canettes, des bouteilles d’oxygène ainsi que des équipements comme des piquets, des chaussures, et même des poêles.

Pour limiter la facture de nettoyage, les autorités font dorénavant appel à deux super drones capables de porter des charges lourdes.

«Les seules options étaient les hélicoptères et la main d'œuvre humaine sans solution intermédiaire. Nous avons donc trouvé une solution avec ces drones, capables de transporter de lourdes charges pour transporter les déchets du camp 1 au camp de base», explique Raj Bikram Maharjan, le PDG de la société Airlift Technology.

Des drones très efficaces

En dix minutes, un seul drone peut acheminer autant de déchets que dix sherpas en six heures. Les engins décollent depuis le camp 1 à 6.065 mètres d'altitude. Ils déposent également des échelles et des cordes. Ces dernières serviront aux équipes de ramassage, qui grimperont ensuite pour le nettoyage à la main.

«Maintenant, les équipes de ramassage n'ont plus à transporter d'échelles, de bouteilles d'oxygène et de cordes pendant qu'elles fixent le trajet. Elles peuvent y aller elles-mêmes avec le drone», déclare Nima Rinji, plus jeune alpiniste du Népal.

Pendant la saison d'ascension, entre les mois d'avril et de juin, les drones ont rapporté 300 kg de déchets. L'an dernier, 641 kilos avaient été évacués.