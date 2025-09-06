Funiculaire à Lisbonne : «la déconnexion du câble entre les cabines» est à l’origine de l’accident, indiquent les enquêteurs

Selon les premiers éléments de l'enquête, le déraillement du Funiculaire à Lisbonne (Portugal), qui a coûté la vie à 16 personnes le mercredi 3 septembre, s'est produit à la suite de la rupture du câble entre les deux cabines.

L'accident du funiculaire à Lisbonne (Portugal) mercredi 3 septembre, ayant causé 16 décès et une vingtaine de blessés, serait dû à «la déconnexion du câble entre les deux cabines» qui étaient reliées, d'après une note publiée samedi soir par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF).

«L'inspection visuelle programmée, réalisée le matin du jour de l'accident, n'a détecté aucune anomalie sur le câble», ont précisé les enquêteurs de cette agence publique dans cette première note censée refléter des observations vérifiées, sans tirer de conclusions définitives sur l'origine de l'accident.

«Tous ces événements se sont déroulés en moins de 50 secondes»

Selon les premiers éléments, l'impact de l'accident «s'est produit à une vitesse de l'ordre de 60 km/h» et «tous ces événements se sont déroulés en moins de 50 secondes».

L'attraction emblématique de Lisbonne, dont la configuration date de 1914, est composée de deux wagons jaunes qui fonctionnent notamment sur un système de contre-poids, sur un parcours de 276 mètres présentant un dénivelé de 45 mètres, «avec une inclinaison moyenne de 18 %».

Les enquêteurs ont expliqué que «les cabines sont connectées entre elles par un câble qui équilibre leur poids via une grande roue réversible située au sommet de la Calçada da Glória dans un compartiment technique souterrain», soulignant que le câble reliant les deux wagons était enterré.

«À 18h00 (17H00 GMT) le 3 septembre, le funiculaire de Gloria avait ses cabines stationnées dans leurs gares respectives», ont-ils poursuivi, précisant que le nombre précis de passagers dans chaque cabine n'est pas encore connu.

Après avoir avancé d'environ six mètres peu après le démarrage, les cabines ont brusquement perdu leur stabilité, normalement garantie par le câble de liaison qui les relie.

Une Française parmi les victimes

La cabine n°2 [en bas du parcours] a soudainement reculé alors que la cabine n°1, en haut du parcours, a continué sa descente en accélérant, malgré les tentatives du conducteur pour la freiner, selon les enquêteurs du GPIAAF.

Environ 170 mètres après le début de son trajet, à l'entrée d'un virage à droite dans la partie finale, le véhicule a déraillé et commencé à se renverser en raison de sa vitesse.

«Le véhicule a totalement perdu son guidage, heurtant latéralement la partie supérieure de la cabine contre le mur de l'immeuble situé du côté gauche de la Calçada, ce qui a initié la destruction de la caisse en bois, puis heurtant frontalement un lampadaire public et un support du réseau aérien électrique de l'ascenseur, les deux en fonte, lesquels ont causé des dégâts très significatifs à la caisse, et terminant peu après son mouvement incontrôlé contre le coin d'un autre immeuble», ont-ils conclu.

Parmi les 16 victimes décédées figure une Française, Blandine Deaux, qui était en voyage dans la capitale portugaise pour profiter du cadeau de la récente retraite de son compagnon, André Bergeron.