Guerre en Ukraine : «Skyshield», quelle est cette initiative mise en place pour protéger la population ukrainienne

Face à l'intensification des frappes russes de drones contre l'Ukraine, ciblant principalement des infrastructures civiles, le collectif «Skyshield» a proposé la création d'un bouclier aérien afin de protéger la population tout en empêchant une escalade militaire.

Le collectif «Skyshield France» a lancé une pétition, intitulée «Sauvons les civils des drones russes, fermons le ciel au-dessus de l'Ukraine !». Cette dernière exhorte Emmanuel Macron à déployer des moyens aériens et logistiques afin de protéger les populations ukrainiennes des frappes massives de drones et de missiles russes.

Portée par le député des Français de l'étranger, Frédéric Petit, le professeur de communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet, et l'expert aéronautique, Xavier Tytelman, la pétition a cumulé plus de 39.400 signatures ce samedi 6 septembre.

Le plan repose sur le déploiement de radars et de batteries antiaériennes en Ukraine, loin de la ligne de front, complétés par des patrouilles de près de 120 avions de combat européens opérant depuis des bases en Pologne ou Roumanie.

Les défenseurs du projet ont précisé que ces forces aériennes se limiteraient à intercepter les missiles et les drones visant les infrastructures civiles, évitant tout affrontement direct avec l'armée russe. Selon leurs estimations, cette initiative aurait un impact supérieur au déploiement de 10.000 soldats européens au sol.

13.883 civils tués depuis le début de l'invasion russe

Ils ont également affirmé que ce dispositif présenterait moins de risques d'escalade que l'inaction. «La Russie, ayant échoué à conquérir l'Ukraine militairement, cherche désormais à briser moralement la société civile ukrainienne. En mettant en œuvre "Skyshield", Poutine comprendra que ce second objectif est également hors de portée, nous rapprochant ainsi d'un cessez-le-feu et, à terme, de la paix», peut-on lire.

Les signataires ont rappelé que la France a déjà intercepté des drones houthis en mer Rouge visant des navires commerciaux et des missiles iraniens qui avaient ciblé Israël, démontrant la faisabilité technique d'une telle opération.

La pétition a notamment été soutenue par diverses personnalités, dont l'ex-ministre Corinne Lepage, les députés Thomas Gassilloud et Jérôme Guedj, l'artiste Ariane Mnouchkine, l'essayiste Nicolas Tenzer, l'ancien officier Guillaume Ancel, le général Philip Breedlove et Sir Richard Shirreff.

Depuis le début de l'invasion russe, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a recensé 13.883 civils tués, dont 726 enfants, et 35.548 blessés. Des chiffres probablement sous-évalués en raison des difficultés de vérification dans les zones de combat.

Ces dernières semaines, les attaques ont atteint un niveau inédit sans précédent. Dans la nuit du 20 au 21 août 2025, la Russie a lancé 614 munitions, dont 574 drones, marquant l'attaque la plus massive depuis le début du conflit.