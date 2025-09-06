Hongrie : une marche des fiertés interdite par la police, les droits LGBT toujours menacés dans le pays

Une marche des fiertés prévue au mois d'octobre dans une ville du sud de la Hongrie a été interdite par la police ce vendredi, en vertu des modifications de la Constitution apportées cette année, rendant illégale toute réunion destinée à promouvoir l'homosexualité. Une mesure qui inquiète les associations LGBT locales, qui n'entendent pas se résigner.

En Hongrie, les mesures anti-LGBT continuent d'avoir le vent en poupe, en témoigne la récente interdiction d'une manifestation qui devait avoir lieu au mois d'octobre dans une ville du sud du pays. Les autorités locales l'ont annoncé ce vendredi, s'appuyant sur les modifications apportées cette année à la Constitution, lesquelles rendent illégales les réunions qui promeuvent l'homosexualité.

Cette interdiction «porte un coup sévère à la communauté LGBT+», ont bondi les organisateurs de l'association Diverse Youth Network, qui ont promis que l'événement, initialement prévu le 4 octobre, serait maintenu coûte que coûte. «Nous refusons d'être réduits au silence. Nous ne nous laisserons pas intimider», ont-ils également abondé.

Les droits des minorités sexuelles bafouées au nom de la «protection de l'enfance»

Malgré les critiques de Bruxelles, Viktor Orban amenuise progressivement les droits fondamentaux des minorités sexuelles au nom de la «protection de l'enfance», depuis 2018.

Pourtant, au mois de juin, les velléités conservatrices du Premier ministre hongrois s'étaient heurtées à une forme d'effet Streisand : malgré l'interdiction de la trentième édition de la Marche des Fiertés de Budapest, plus de 200.000 personnes avaient défié le pouvoir et étaient descendues dans les rues, un record.

Dans ce contexte, le maire de la capitale hongroise, George Karacsony, favorable à la marche, avait été interrogé en tant que suspect pour avoir organisé le défilé. Il risque jusqu'à un an de prison ferme. Reste à savoir combien de personnes décideront cette fois-ci de braver l'interdiction.