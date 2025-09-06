«Il va en cours, il rentre à la maison» : la vie d’étudiant sous très haute surveillance de Barron Trump

Barron Trump a fait sa rentrée des classes à la Stern Business School de l’université de New York. Mais la reprise de sa vie étudiante est placée sous haute surveillance par sa mère, Mélania Trump.

À l’Université de New York, Barron Trump ne vit pas sa scolarité de la même manière que ses camarades. Le fils cadet du 47ᵉ président des États-Unis a commencé sa deuxième année, entouré d’une protection en civil.

«Il va en cours, il rentre à la maison», c’est ce qu’a décrit une étudiante à Vanity Fair à propos du dernier fils de Donald Trump. Cette remarque suggérant la non-intégration du jeune homme n’a d'ailleurs pas été appréciée. Elle a dû démissionner de son poste de présidente des «College Republicans» pour avoir trahi sa famille politique.

Logé à la Trump Tower

Barron Trump n’est pas un étudiant comme les autres. Lui ne dort pas sur le campus universitaire, mais bien à la Trump Tower, située à 20 minutes en voiture, dans un appartement probablement mieux aménagé qu’un studio étudiant. Il loge non loin de sa mère, Mélania Trump, qui s’est installée dans le modeste penthouse de 2.800 mètres carrés de son mari afin de garder un œil sur son fils unique.

Et pour cause : cette dernière s’inquiète que son fils «soit embêté ou harcelé» selon une source proche au magazine People.

Une garde rapprochée

Le jeune homme de 19 ans se déplace en voiture blindée entre son université et son logement, tous deux situés en plein centre de Manhattan. Quand il est en cours, le rapprochement avec les autres étudiants est difficile, voire impossible à cause de sa protection rapprochée.

Ni soirée, ni révisions à la bibliothèque ne lui sont octroyées. Vanity Fair explique que des élèves «lui ont proposé de jouer au basket» mais malgré «son intérêt, il a eu le sentiment qu’avec ses officiers des services secrets en civil, il n’était pas autorisé à faire grand-chose».

Un aspect de son quotidien reste flou : sa vie sentimentale. Une rumeur évoquant un flirt avait été répandue, mais la nouvelle n’a jamais été confirmée.

En tant que fils de milliardaire et du président des États-Unis, Barron Trump a d'autres préoccupations et joue déjà au chef d’entreprise. Selon Forbes, il aurait déjà remporté 25 millions de dollars après impôts grâce à ses parts dans une entreprise de cryptomonnaie créée par son père, la World Liberty Financial.

En plus de ce pécule, l’étudiant a déjà la fibre auto-entrepreneuriale. Juste avant la deuxième victoire de son père à la Maison Blanche, il a monté sa société immobilière de luxe, qu’il a choisi de dissoudre depuis. Mais une fois son diplôme en poche, d'ici à 3 ans, son entreprise pourrait renaître de ses cendres.