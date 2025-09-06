Japon : le prince Hisahito, seul héritier masculin au trône, célèbre son passage à l'âge adulte

Le Japon a célébré ce samedi l'entrée dans l'âge adulte du prince Hisahito, seul héritier masculin au trône, sur les épaules duquel repose désormais l'avenir de la famille impériale dans un pays où la loi salique n'a jamais été abolie.

Un anniversaire impérial. Le neveu de l'empereur Naruhito, deuxième dans l'ordre de succession après son père, a reçu une coiffe traditionnelle faite de soie noire et de laque, symbolisant sa maturité, lors de la cérémonie officielle au palais impérial de Tokyo. «Je m'acquitterai de mes devoirs, conscient de mes responsabilités en tant que membre adulte de la famille impériale», a déclaré le prince, portant le costume jaune traditionnel des mineurs, devant l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako.

Il a par la suite enfilé un vêtement sombre destiné aux membres adultes de la famille royale, avant de se hisser à bord d'une calèche pour participer à la suite des festivités. Devenu majeur à ses 18 ans, le jeune étudiant fêtait ses 19 ans ce samedi, la cérémonie ayant été retardée d'un an pour lui permettre de terminer ses études secondaires.

Une lignée impériale de plus de 2.600 ans

Il est le fils unique du prince Akishino, 59 ans, frère de l'empereur Naruhito, 65 ans, et de la princesse Kiko, 58 ans. Si la famille impériale japonaise ne détient aucun pouvoir politique, elle conserve une forte valeur symbolique au pays du Soleil Levant. Et un jour, ce sera à lui de s'asseoir sur le Trône du chrysanthème.

En effet, la princesse Aiko, 23 ans, fille unique de Naruhito, ne peut pas succéder à son père d'après une règle établie en 1947, car elle est une femme, une disposition vivement critiquée par un comité de l'ONU. En clair, une loi salique est toujours en vigueur au Japon. Pourtant, neuf japonais sur dix sont favorables à ce qu'une femme puisse accéder au trône, selon un sondage de l'agence de presse Kyodo.

Voilà des décennies que la question de la succession royale se pose au Japon. Ainsi, en 2005, un comité gouvernemental avait plaidé pour que celle-ci revienne à l'enfant aîné, quel que soit son sexe. Une décision qui semblait ouvrir la voie à la fille de l'empereur... mais la naissance de Hisahito l'année suivante avait enterré le débat.

Au regard de la religion shinto, les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil, Amaterasu, et la légende fait remonter leur lignée à plus de 2.600 ans. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la défaite du Japon, l'occupant américain avait souhaité maintenir l'institution afin de préserver la cohésion nationale. «Les traditionalistes estiment que la lignée impériale ininterrompue» masculine constitue le socle du Japon, et qu'un changement morcèlerait le pays.