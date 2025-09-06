«Je ne sais rien à ce sujet» : Donald Trump nie avoir connaissance d’une mission ratée en Corée du Nord

Donald Trump a nié, vendredi, avoir eu connaissance d'une mission top secret des forces spéciales américaines en Corée du Nord remontant à 2019, qui a mal tourné et débouché sur la mort de plusieurs Nord-Coréens non armés.

«Je ne sais rien à ce sujet». Vendredi, le président américain Donald Trump a nié avoir eu connaissance de la mise en place d'un commando ayant pour objectif de placer sur le sol nord-coréen un dispositif d'écoute pour espionner son dirigeant Kim Jong-un.

Selon le New York Times, cette opération commando a eu lieu au cours du premier mandat de Donald Trump, alors en pleines négociations avec Kim Jong-un sur le programme nucléaire nord-coréen. Celles-ci s'étaient finalement révélées infructueuses.

De sa conception à sa réalisation, cette opération a été directement approuvée à plusieurs reprises par le président républicain, selon le quotidien.

Le New York Times dit s'appuyer sur une vingtaine de témoignages, de responsables gouvernementaux, membres de la première administration Trump et actuels, ou anciens militaires ayant connaissance du dossier.

Une opération risquée

La mission, hyper risquée, aurait été menée une nuit d'hiver début 2019, après des mois de répétition dans les eaux américaines, par la même unité que celle qui a tué Oussama Ben Laden en 2011, a rapporté le journal, qui en a donné un récit détaillé.

Les forces spéciales se pensaient seules quand elles ont atteint le rivage nord-coréen, grâce à deux mini sous-marins de la taille d'une orque, immergées dans une eau glaciale pendant deux heures, et équipées de combinaisons chauffantes pour leur survie. Mais elles n'ont pas détecté une petite embarcation présente à proximité.

Lampes torches dans leur direction, ce bateau se dirigeait vers les mini sous-marins et un membre d'équipage a plongé. Craignant d'avoir été repérés, les membres des forces spéciales qui ont rejoint le rivage ont décidé d'ouvrir le feu, tuant tout l'équipage, composé de deux ou trois personnes. Puis ils ont jeté les corps à la mer, après avoir perforé leurs poumons pour s'assurer qu'ils coulent. Ils ont ensuite quitté la zone, sans avoir déposé le dispositif d'interception.

Sur le bateau, ni armes ni uniformes n'ont été trouvés. À l'époque, l'administration Trump n'a pas informé les commissions parlementaires chargées de superviser les activités militaires et de renseignement de cette mission, ni avant, ni après, selon le New York Times.