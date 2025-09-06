«Le corps a été retrouvé flottant dans les vagues» : un surfeur tué par «un grand requin» en Australie

Un «grand requin» a tué un surfeur ce samedi sur une plage populaire de Sydney, a annoncé la police locale. Cette attaque mortelle assez rare a entraîné la fermeture de plusieurs plages en Australie.

Une journée entre amis à la plage qui vire au drame. En Australie, un «grand requin» a tué un surfeur ce samedi à Sydney, a annoncé la police locale. La victime, un habitant de 57 ans, était en train avec cinq ou six amis dans les eaux du Pacifique, au large des plages voisines de Long Reef et Dee Why, au nord de la capitale du pays, lorsque les faits se sont produits ont précisé les autorités.

Ce surfeur expérimenté, marié et père d’une jeune fille, a perdu «plusieurs membres», a expliqué John Duncan, le responsable de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, lors d’une conférence de presse.

#UPDATE: A surfer has died following a shark attack at Dee Why, SEE THE LATEST: https://t.co/wi2uU1AIt8pic.twitter.com/BG6xsoqq6Z — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) September 6, 2025

«D'après ce que je comprends, lui et sa planche ont disparu sous l’eau», a-t-il complété. Avant de préciser : «Le corps a été retrouvé flottant dans les vagues» et «la planche du surfeur a été brisée en deux». Deux surfeurs l’ont aperçu dans l’eau et l’ont ramené à terre. «Malheureusement, à ce moment-là, il avait déjà perdu énormément de sang, et les tentatives de réanimation ont échoué», a retracé M. Duncan.

plus de 1.280 incidents impliquant des requins depuis 1791

Des témoins ont vu le squale, a indiqué la police, qui avait évoqué auparavant un «grand requin». Les restes de la planche et le corps de la victime seront examinés par des experts gouvernementaux, afin de déterminer l’espèce du requin à l'origine de l'attaque, a indiqué la police. En Australie, la plupart des morsures graves proviennent de grands requins blancs, de requins-bouledogues et de requins-tigres.

Des images diffusées par les médias locaux montraient des policiers rassemblés sur le rivage et des ambulances garées à proximité. Les plages situées entre les quartiers nord de Manly et Narrabeen ont été fermées pour au moins 24 heures, a indiqué Surf Life Saving NSW, branche locale d'un réseau de clubs de sauveteurs bénévoles et professionnels.

Juchés sur des jets skis, des sauveteurs aidés de drones ont réalisé des exercices de surveillance sur les plages à la recherche de la présence de requins. La dernière attaque mortelle de requin à Sydney remonte à 2022, lorsque Simon Nellist, un moniteur de plongée britannique de 35 ans, avait été tué au large de Little Bay.

La précédente attaque fatale dans la capitale australienne remontait à 1963. Depuis 1791, ce sont plus de 1.280 incidents impliquant des requins qui ont été recensés au pays des kangourous, dont plus de 250 mortels, d'après une base de données sur les rencontres entre ces squales et les humains.