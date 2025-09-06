Thaïlande : le Premier ministre élu s'engage à organiser de nouvelles élections législatives

Anutin Charnvirakul, Premier ministre de la Thaïlande, a annoncé, vendredi, son souhait d'organiser des élections législatives durant les quatre prochains mois. L'homme vient tout juste d'être élu, suite à la destitution de Paetongtarn Shinawatra.

Une situation politique instable en Thaïlande. Le Premier ministre élu thaïlandais Anutin Charnvirakul a assuré, vendredi, vouloir organiser des législatives dans un délai de quatre mois.

«Je respecterai tous les accords», a-t-il affirmé dans la soirée devant le siège de son parti, le Bhumjaithai, après avoir été élu vendredi Premier ministre par le Parlement, à la suite de la destitution de Paetongtarn Shinawatra.

Le magnat conservateur a obtenu le soutien du Parti du Peuple, jusque-là principal parti d'opposition, qui a exigé une dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections dans un délai de quatre mois.

UN CONFLIT AVEC LE CAMBODGE AU CŒUR DES TENSIONs

Le pouvoir de dissoudre le Parlement relève cependant du roi. Il revient également au souverain d'approuver formellement la nomination d'Anutin Charnvirakul comme Premier ministre.

Anutin Charnvirakul, dont le parti avait lâché Paetongtarn Shinawatra en juin en raison de sa gestion du conflit frontalier avec le Cambodge, a par ailleurs assuré qu'il n'y aurait «ni favoritisme, ni persécution, ni vengeance» à l'encontre du père de celle-ci, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. L'homme en poste de 2001 à 2006 a annoncé vendredi avoir quitté le pays.

La Cour suprême doit se prononcer mardi sur la libération anticipée dont a bénéficié Thaksin Shinawatra peu après qu'il fut rentré d'exil en août 2023. L'ancien dirigeant, qui avait été condamné à huit ans de prison pour corruption, risque une réincarcération, selon certains analystes, rapporte l'AFP.

Thaksin Shinawatra, qui a indiqué vendredi s'être rendu à Dubaï, a assuré qu'il entendait revenir au pays d'ici mardi. «Je prévois de retourner en Thaïlande au plus tard le 8 septembre afin de me rendre personnellement au tribunal», a-t-il affirmé sur X.