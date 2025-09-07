Alessandra Martines : «Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati sont des exemples auxquels les jeunes d’aujourd’hui peuvent s’identifier»

Ce dimanche 7 septembre, deux figures chrétiennes sont canonisées : Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Deux jeunes exemples de dévotion à leur foi qu'Alessandra Martines, autrice de «Destins Sacrés», un recueil de 10 biographies consacré à des saints et bienheureux chrétiens, connaît parfaitement. Voici son regard sur ces nouveaux saints pour CNEWS.

«Un beau message d’espoir». Pour Alessandra Martines, à qui l'on doit l'ouvrage «Destins Sacrés», la canonisation de Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati est particulièrement importante pour la nouvelle génération de croyants... mais aussi de non-croyants.

Dans votre ouvrage «Destins Sacrés», vous mentionnez Carlo Acutis en tout premier et Pier Giorgio Frassati en tout dernier. Y’avait-il une volonté de les mettre en avant particulièrement par rapport aux autres histoires que vous racontez ?

«Disons qu'ils sont très récents. Ces deux jeunes hommes sont également morts très jeunes, ce qui fait qu'ils sont marquants. Etant moi-même maman d’un garçon, ces figures me touchent particulièrement, sans rien enlever aux autres saints que j’évoque dans l'ouvrage. Nous avons fait ce choix avec l’éditeur et avec le père Venard (co-auteur) de prendre ces saints là mais surtout, avec Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, ce sont des exemples auxquels les jeunes d’aujourd’hui peuvent s’identifier. Carlo par exemple, jouait souvent aux jeux vidéo et n’hésitait pas à tempérer les colères et l’agressivité de ses amis quand les parties dérapaient. L’usage qu’il a su faire d’Internet est aussi inspirant. Ce sont des exemples pour les jeunes personnes en général. Les deux viennent aussi de famille aisée, et les deux ont choisi d’aider les plus démunis et de tout remettre au Seigneur, ce qui est un dépouillement magnifique».

Carlo Acutis est particulièrement connu car il est un modele de modernité. Il montre que l'on peut parfaitement adapter les valeurs chrétiennes au monde actuel. On le surnomme même «le geek de Dieu»…

«Comme je le disais, on peut vivre avec les difficultés de nos jours et malgré tout aller vers la lumière. Chacun de nous a, au départ, un côté sombre, mais il rappelle qu’on peut choisir le bien et que ce n’est pas quelque chose de l'ancien temps. On peut être moderne, vivre une vie contemporaine, sans être marginal et comme disait une autre femme que j’aime particulièrement, Madre Elvira, fondatrice de la communauté du Cénacle : "si tu veux être heureux, commence par rendre heureux les autres". Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati ont tout les deux eu la chance de comprendre cela très vite. Quelle grâce !»

Pier Giorgio Frassati réalisait quant à lui ces actions dans l’ignorance de sa propre famille. Est-ce là un exemple de comportement chrétien, un désintéressement total lors de l’exercice de sa foi ?

«J’ai appris une très jolie anecdote lorsque j’étais en tournage non loin du sanctuaire d'Oropa, dans le nord de l’Italie, sur Pier Giorgio Frassati, qui montre bien à quel point ses parents ne se doutaient de rien. Ils étaient effectivement contre sa foi, surtout son père. Mais le Seigneur nous laisse complètement libre dans le coeur et Pier a décidé grâce à cela d’aller vers Dieu. Le matin, il mettait son réveil très tôt et avait réussi à convaincre son jardinier de l’aider à descendre du bâtiment par l’extérieur, grâce à une échelle. Il devait monter jusqu’au sanctuaire, ce qui représentait une marche certaine, allait prier, puis rentrait chez lui et remontait par son balcon pour se remettre en pyjama, comme si de rien n’était. Là, il faisait semblant d’enfin se réveiller et prenait son petit déjeuner devant ses parents. Il me fait penser à Saint François d’Assise en ce qui concerne son renoncement d’un statut social et d’un chemin tout tracé dans l’idéal de son père. Celui-ci voulait qu’il reprenne son journal, La Stampa. Il s’est retrouvé à contrer ce destin préconstruit et à aller vers les pauvres et ceux qui en ont besoin. A tel point qu’il en est mort, car il a contracté sa maladie en étant au contact des plus démunis. Ce sont des modèles de beauté, de vraie beauté».

Pouvez vous nous parler du processus de canonisation ? En quoi consiste-t-il ?

«Il faut prouver toutes sortes de vertus de la naissance à la mort et il faut avoir accompli deux miracles après la mort. Ce n’est pas fait à la légère : il y a des enquêtes très précises qui sont menées. Un postulateur est nommé et un cardinal intervient. C’est tout un processus très long qui est enclenché. Concernant les miracles, il y a des médecins et des scientifiques, pas forcément catholiques, qui les examinent. Par exemple, s’il s’agit de guérison, fréquentes par exemple au sanctuaire de Lourdes, le corps médical doit statuer quant au fait que, d’un point de vue scientifique, la guérison est inexplicable, impossible et qu’elle est définitive. Tous les autres miracles suivent la même logique. Il y a aussi un avocat du diable. Tout est fait pour démontrer que les miracles n’ont pas eu lieu. Finalement, si l’on ne peut pas le faire, c’est que ces événements nous dépassent et qu’on ne peut pas les expliquer : ce sont des miracles».

Ces dernières années, seuls des papes ont été canonisés. Y’a-t-il un message derrière cette canonisation de deux figures plus jeunes ?

«Ce n’est pas à moi de le dire, mais je trouve que c’est un grand et beau message d’espoir. Encore une fois, c’est tourné vers cette jeunesse, parfois perdue, sans valeur, qui a des modèles que l'on peut questionner, quand on pense à ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux. C’est beau de pouvoir donner de l’espoir et des vrais modèles de beauté à une génération qui croit tout avoir et qui se retrouve avec un sens de vide, de tristesse voire de désespoir. Ne plus savoir ce qui est juste, ce qui n’est pas juste, quel chemin suivre, peut être très angoissant. Ce genre de figures peut aider les plus jeunes à suivre une voie admirable».