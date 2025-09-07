Argentine : Rosa Roisinblit, emblématique Grand-Mère de la place de Mai, s'est éteinte à l'âge de 106 ans

L’association des Grands-Mères de la place de Mai a annoncé samedi la mort de Rosa Roisinblit à l’âge de 106 ans. La cofondatrice de l’organisation fut l’un des visages marquants de la lutte contre la dictature de Videla, en Argentine.

L’emblématique Grand-Mère de la place de Mai n’est plus. Les membres de l’association ont fait «leurs adieux avec tristesse à leur très chère compagne Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vice-présidente des Grands-Mères de la place de Mai jusqu’en 2021», décédée à l’âge de 106 ans samedi 6 septembre. La centenaire était, «en raison de son âge avancé», sacrée présidente d’honneur de l’institution depuis quatre ans.

C’est le 6 octobre 1978 que la vie de cette obstétricienne de Moises Ville, un village d’immigrants juifs du sud-est de l’Argentine, a basculé. Sous le joug de la dictature militaire (1976-1983), sa fille, Patricia Roisinblit et son gendre, José Pérez Rojo, militants de l’organisation armée péroniste Montoneros en lutte contre la junte au pouvoir, sont enlevés. Leur fille, Mariana, était âgée de 15 mois lorsqu’elle a été confiée à Rosa Rosinblit, sa grand-mère, qui l’a élevée.

Des retrouvailles inespérées

Cette dernière apprend que sa fille, Patricia, enceinte de huit mois au moment de son enlèvement, a été transférée au centre de détention et de torture clandestine de l’École de mécanique de la marine de Buenos Aires. Après avoir accouché dans une cave, son enfant lui a été enlevé. Puis la mère de famille et son compagnon, José Pérez Rojo, sont assassinés sans que l’on ne retrouve trace de leurs corps. Un incident tristement commun sous la dictature militaire. 30.000 autres «disparus», enlevés de façon extrajudiciaire pendant cette période de répression sanglante n’ont jamais été retrouvés.

Rosa Roisinblit a cru à un miracle lorsque, vingt ans plus tard, en 2000, elle a retrouvé la trace de son petit-fils, Guillermo, grâce au travail des Grands-Mères de la place de Mai. L’association dont elle a été une cofondatrice a permis de retrouver près de 140 enfants enlevés à ses parents par les militaires depuis la chute de la junte en 1983. Le dernier en date a été identifié en décembre 2024, un homme de cinquante ans qui était l’enfant d’un couple de militants politiques.

La même année, trois militaires responsables de l’enlèvement de son petit-fils sont condamnés à des peines allant de douze à vingt-cinq ans de prison. Rosa Roisinblit et ses deux petits-enfants, Mariana et Guillermo, ont assisté au procès. Une manière pour cette grand-mère d’attirer l’attention sur ces orphelins qui ont été volés à leurs familles.

Les mères se rallient à la lutte des grands-mères

Selon l’association Abuelas de la plaza de Mayo, il reste encore près de 300 petits-enfants nés en captivités ou kidnappés avec leurs parents et placés auprès des proches du régime de la dictature à retrouver. «La douleur est toujours là, cette blessure ne guérit jamais… Mais dire que j’arrête ? Non, je n’arrêterai jamais», assurait à l’AFP Rosa Roisinblit en 2016, alors âgée de 97 ans. Après elles, les Mères de la place de Mai ont rejoint la cause dès 1981, à la recherche de leurs enfants perdus.

Mais le gouvernement de Javier Milei ne rend pas la tâche aisée. Le 24 mars dernier, alors que des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient à Buenos Aires pour commémorer le 49e anniversaire du coup d’État militaire de 1976, le pouvoir en place annonçait la déclassification des archives du renseignement portant sur la dictature. Certains Argentins ont pointé «le négationnisme du gouvernement» ultralibéral, dont la cure d’austérité a conduit à la suppression de dizaines d’emplois au secrétariat des Droits de l’Homme et dans les lieux de mémoire ayant servi de prisons et de centres de torture sous la dictature. Les héritières de Rosa Roisinblit ont une lutte à raviver.