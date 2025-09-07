Béatification, canonisation... Quelles différences ?

Canonisés ce dimanche à Rome, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati franchissent l’ultime étape vers la sainteté, après avoir été tous béatifiés. Mais quelles différences y a-t-il entre béatification et canonisation, deux procédures distinctes pour l’Église catholique ?

Un événement rare. Carlo Acutis, adolescent italien décédé en 2006 d’une leucémie à 15 ans, et Pier Giorgio Frassati, étudiant turinois mort en 1925 à 24 ans, seront canonisés ce dimanche 7 septembre au Vatican.

Déjà béatifiés, ils franchissent aujourd’hui la dernière étape, après la reconnaissance par l’Église de miracles leur étant attribués.

Pour Carlo Acutis, il s’agit de la guérison jugée inexplicable d’une étudiante costaricaine en 2022. Pour Pier Giorgio Frassati, celle d’un jeune prêtre mexicain rétabli d’une grave blessure au tendon d’Achille.

De bienheureux à saints

Que distinguent exactement ces deux étapes ? La béatification et la canonisation ont un but commun : proposer en exemple le témoignage d’un chrétien défunt et autoriser un culte public en son honneur. Ce culte se traduit notamment par l’attribution d’un jour de fête au calendrier, par des offices dédiés, et par l’exposition de ses images ou reliques dans les églises.

La différence tient à l’ampleur de cette reconnaissance. La béatification élève une personne au rang de «bienheureux», mais son culte reste limité à une zone géographique ou à une communauté définie par l'Église.

La canonisation, en revanche, l’inscrit officiellement dans le catalogue des saints et rend son culte universel, prescrit dans l’ensemble de l’Église catholique.

Une procédure stricte

Ces décisions ne sont jamais prises à la légère. En effet, dès le Moyen Âge, le droit de proclamer un saint a été réservé au pape, afin d’éviter les abus liés à la ferveur populaire.

Depuis Jean-Paul II, la procédure a été simplifiée mais reste rigoureuse : elle exige d’établir le «rayonnement spirituel» du défunt, l’exemplarité de ses vertus chrétiennes ou de son martyre.

Concrètement, la béatification constitue une première reconnaissance, circonscrite et conditionnelle. La canonisation, elle, confère une portée universelle. En effet, elle inscrit définitivement le nom du nouveau saint dans la mémoire et la prière de toute l’Église.