Canonisation de Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati : quels sont les miracles qui font d'eux des saints ?

Afin de déclarer saints catholiques Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, l'Eglise a suivi une procédure très stricte, exigeant notamment l'authentification précise de deux miracles attribués à leur intercession. Voici lesquels.

Une longue enquête suivant des règles exigeantes. Pour être reconnue comme sainte de l'Eglise catholique, une personne doit remplir un critère essentiel : avoir accompli au moins deux miracles qui doivent être authentifiés par la congrégation pour les causes des saints.

Dans le cas de Pier Giorgio Frassati, un premier miracle a été officiellement retenu pour sa béatification en 1990, avec la guérison d'un Italien survenue dans les années 1930. À l’époque, Domenico Sellan souffrait d'une maladie tuberculeuse de la colonne vertébrale qui le paralysait.

Deux guérisons rapides reconnues par l'Eglise

Un prêtre, don Pietro Martin, lui a rendu visite le 28 décembre 1933 dans son village de San Quirino, dans le nord de l'Italie, et lui apporta une petite image de prière de Pier Giorgio Frassati, décédé en 1925. Le malade a alors miraculeusement guéri et a vécu encore 35 ans.

Après de longue période de pause dans le dossier, la congrégation pour les causes des saints diffusa, en 1989, une déclaration mettant en avant la «guérison rapide, instantanée et permanente de Domenico Sellan». Le pape Jean-Paul II a alors déclaré «Bienheureux» Pier Giorgio Frassati l’année suivante, le 20 mai 1990.

Pour sa canonisation, le miracle retenu concerne un jeune prêtre d’origine mexicaine, ordonné en juin 2023 pour l’archidiocèse de Los Angeles, et qui a été guéri d’une grave blessure au tendon d’Achille survenue durant un match de basket alors qu’il était séminariste.

Une future canonisation décidée en novembre 2024

«Seigneur, par l’intercession du bienheureux Pier Giorgio Frassati, aide-moi pour ma blessure», avait-il demandé dans une prière, après avoir découvert la figure de ce bienheureux sportif grâce à un documentaire visionné sur YouTube.

Quelques jours plus tard, alors qu'il priait dans une chapelle, il a ressenti une vive chaleur à la cheville tout en pleurant devant le tabernacle, bouleversé spirituellement. Et cette impression s'est accompagnée d’une guérison physique : quelques jours plus tard, il a retiré son plâtre et a pu marcher normalement.

«Tu dois avoir quelqu’un là-haut qui prend soin de toi», lui a alors lancé son médecin. Le caractère miraculeux de la guérison a été reconnu par l’enquête, puis validé par les commissions médicales, théologiques et épiscopales du Dicastère pour les causes des saints, conduisant à sa reconnaissance formelle par le pape François le 25 novembre 2024 et ouvrant la voie à sa canonisation.

L'intercession de Carlo Acutis demandée dans des prières

Pour Carlo Acutis, décédé d'une leucémie en 2006, son premier miracle reconnu a eu lieu en 2013. Les parents d'un enfant brésilien, qui présentait une malformation grave et potentiellement fatale du pancréas, avait déposé sur lui un pyjama taché de sang que le futur saint avait porté peu avant de mourir.

L’amélioration de l'état de santé de leur fils a été immédiate, selon les témoins de la scène survenue publiquement dans une église. La béatification de Carlo Acutis a ainsi pu être célébrée le 10 octobre 2020.

Le second miracle nécessaire pour sa canonisation se rapporte à un accident de vélo subi le 2 juillet 2022 à Florence, par une jeune étudiante en mode. Hospitalisée dans un état critique et opérée pour un traumatisme crânien, la jeune femme a bénéficié des prières de sa mère, qui s’est rendue sur la tombe de Carlo Acutis pour demander son intercession.

De retour à l’hôpital, elle a pu constater de rapides améliorations de l’état de santé de sa fille, qui a été libérée des soins intensifs dix jours plus tard et qui a mené une thérapie de rééducation beaucoup plus rapide que ce que ses médecins avaient prévu, sans aucune séquelle de son traumatisme initial.

Le pape François avait donné son approbation en mai 2024 pour que ce miracle attribué à l’intercession du bienheureux Carlo Acutis soit formellement authentifié, ouvrant donc la voie à sa canonisation, qui aura lieu ce dimanche au Vatican.

La messe débutera à 10h et sera présidée par le pape Léon XIII, sur la place Saint-Pierre.