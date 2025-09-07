Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne : à quelle indemnisation peuvent prétendre les blessés et les familles des victimes décédées ?

Carris, l'entreprise gérant le funiculaire de Lisbonne (Portugal), s'est engagée à indemniser rapidement les victimes et leurs familles après le déraillement survenu le 3 septembre, ayant causé la mort de 16 personnes et blessé une vingtaine d'autres. Mais quels montants ces dernières ou leurs proches peuvent-ils espérer toucher ?

Après le déraillement du funiculaire de Glória à Lisbonne (Portugal), l'entreprise Carris, qui exploite directement cette attraction touristique, s'apprête à verser des indemnisations aux familles des 16 victimes décédées ainsi qu'aux personnes blessées.

En cas d'accident dans un transport public, les passagers ont droit à une compensation pour les dommages matériels et corporels subis. Ce dédommagement est à la charge de la compagnie d'assurances du véhicule, en l'occurrence Fidelidade, qui garantit les activités du funiculaire exploité par Carris.

Bien qu'il n'existe pas de barème fixe pour ce type de dommages au Portugal, comme l'explique la presse portugaise, les familles endeuillées devraient recevoir au minimum chacune 70.000 euros. Ce montant est susceptible d'être réévalué en fonction de divers critères, tels que l'âge de la victime, de la présence d'enfants à charge, de l'impact économique sur le foyer, etc.

Les personnes gravement blessées pourraient obtenir des sommes plus importantes, toujours en fonction de paramètres similaires, comme le degré d'invalidité ou, dans le cas des enfants, par exemple, si l'un ou les deux parents ont été perdus.

12,9 millions d’euros pour indemniser l’ensemble des victimes et leurs proches

En outre, l'assurance responsabilité civile portugaise des véhicules classique, à l'instar des voitures, camions, etc., couvre jusqu'à 6,4 millions d'euros pour les dommages corporels. Pour les transports publics, ce plafond s’élève à 12,9 millions d’euros afin de protéger un plus grand nombre de passagers. Ce capital sera utilisé pour indemniser l’ensemble des victimes et leurs proches, selon l’avocat Rui de Amorim Mesquita, interrogé par SIC Notícias.

L'assurance s’est notamment engagée à verser rapidement les indemnités et à suivre l'évolution des blessés, même après leur retour dans leur pays. Une ligne téléphonique dédiée, accessible en permanence en portugais, anglais et français, a été créée pour accompagner les démarches et offrir un soutien psychologique.

Ces remboursements peuvent se cumuler avec d’autres assurances, telles que celle couvrant le serre-frein décédé qui conduisait le véhicule, celles liées au matériel roulant, ou celles protégeant les personnes rentrant de leur travail, notamment les quatre victimes portugaises employées par l’organisation caritative Santa Casa da Misericórdia.

Certaines victimes pourraient également être protégées par leurs propres assurances individuelles : assurance accident personnel, assurance vie ou encore assurance voyage, particulièrement pertinente pour de nombreux passagers du funiculaire qui étaient des touristes, ces assurances étant souvent associées à des cartes de crédit ou à des billets d'avion.