Donald Trump a annoncé dimanche avoir envoyé un "dernier avertissement" au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir "averti" le mouvement armé "des conséquences en cas de refus".
"Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps pour le Hamas d'accepter également. J'ai averti le Hamas des conséquences en cas de refus. Ceci est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre!", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Une reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux pourrait pousser Israël à prendre des "mesures unilatérales", a averti dimanche le chef de la diplomatie Gideon Saar, après des informations sur des projets d'annexion de parties de la Cisjordanie occupée.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé en juillet que la France allait reconnaître un Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. Dans la foulée, plusieurs pays parmi lesquels le Canada, l'Australie et la Belgique, ont annoncé leur intention de faire de même.
L'armée de l'air israélienne a dit avoir intercepté trois drones en provenance du Yémen, dont les rebelles houthis ont promis de venger la mort de leur Premier ministre dans une frappe israélienne en août.
Deux des drones eux "ont été interceptés avant d'entrer en territoire israélien", indique le communiqué de l'armée. Plusieurs missiles balistiques et drones ont été tirés vers Israël depuis que le Premier ministre et 11 autres responsables houthis ont été tués fin août dans une frappe israélienne qui a décimé la moitié du cabinet.
Israël a annoncé dimanche le tir de deux projectiles depuis la bande de Gaza vers son territoire, en pleine guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
"A la suite des sirènes d'alerte dans la région de Netivot et dans les communautés proches de la bande de Gaza, deux projectiles ont été identifiés lancés depuis le centre de Gaza vers le territoire israélien", a indiqué l'armée.
L'armée israélienne a détruit samedi une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza et appelé ses habitants à évacuer vers le sud du territoire palestinien, en prévision d'un assaut au sol qui suscite de vives craintes pour la population civile.
La Défense civile de Gaza a fait état de la mort de 56 personnes samedi dans le territoire palestinien, dont quatre dans le quartier de cheikh Radwane, dans la ville de Gaza, et 19 près d'un centre de distribution d'aide dans le nord. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit ne pas être en mesure dans l'immédiat de commenter ces informations.