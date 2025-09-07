Donald Trump se dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie

Donald Trump déclaré dimanche qu'il envisageait de nouvelles sanctions contre la Russie, au lendemain d'une meurtrière attaque aérienne sur l'Ukraine, sans précédent par son ampleur.

Interrogé à la Maison Blanche par un journaliste sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu "oui, je le suis".