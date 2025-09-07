Donald Trump déclaré dimanche qu'il envisageait de nouvelles sanctions contre la Russie, au lendemain d'une meurtrière attaque aérienne sur l'Ukraine, sans précédent par son ampleur.
Interrogé à la Maison Blanche par un journaliste sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu "oui, je le suis".
Plus d'informations à venir...
Russia has once again rained down hundreds of drones and a dozen missiles on Ukraine overnight, striking indiscriminately — including residential areas and the seat of government.
My thoughts are with the victims, their loved ones, and with Ukraine and the Ukrainian people.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2025
La Russie a revendiqué dimanche la prise d'un village dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, où les forces de Moscou ont opéré une percée depuis juillet.
L'armée russe a pris le contrôle du "village de Khoroshe dans la région de Dnipropetrovsk", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.
La Russie a tiré au moins 805 drones et 13 missiles sur l’Ukraine entre samedi soir et dimanche matin, la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit, selon l’armée de l'air ukrainienne.
"Les unités de l’armée de l’air ont détecté et suivi 818 vecteurs d’attaque aérienne", a-t-elle écritl sur Telegram. Les défenses aériennes ont abattu ou neutralisé 747 drones et quatre missiles, a ajouté l'armée de l'air.
Le siège du gouvernement d'Ukraine a été incendié dimanche à Kiev après une vague de bombardements russes nocturnes qui ont fait au moins cinq morts, dont deux dans la capitale.
"Pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d'une attaque ennemie", a déclaré la Première ministre Ioulia Svyrydenko sur Telegram, postant des images de flammes s'échappant de la façade de l'imposante bâtisse proche de la présidence et du Parlement.
Un nuage de fumée s'échappant d'un bâtiment du gouvernement à Kiev, capitale de l'Ukraine, pouvait être observé tôt dimanche matin après des frappes russes, à constaté un journaliste de l'AFP.
Des hélicopères ont survolé le toit du bâtiment sur lequel ils ont déversé de l'eau.