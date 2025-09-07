Toute l’actu en direct 24h/24
En directGuerre en Ukraine : Donald Trump se dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie

Donald Trump prêt à de nouvelles sanctions contre Moscou. [REUTERS/Evelyn Hockstein]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement à Kiev, capitale de l'Ukraine, ont été endommagés lors d’une frappe russe tôt dimanche. Suivez notre direct.
Donald Trump se dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie

Donald Trump déclaré dimanche qu'il envisageait de nouvelles sanctions contre la Russie, au lendemain d'une meurtrière attaque aérienne sur l'Ukraine, sans précédent par son ampleur.

Interrogé à la Maison Blanche par un journaliste sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu "oui, je le suis".

Déclaration
Vaste attaque aérienne sur l'Ukraine: la Russie "s'enferme toujours un peu plus dans la logique de la terreur", fustige Emmanuel Macron

Plus d'informations à venir...

La Russie revendique la prise d'un village dans la région de Dnipropetrovsk

La Russie a revendiqué dimanche la prise d'un village dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, où les forces de Moscou ont opéré une percée depuis juillet.

L'armée russe a pris le contrôle du "village de Khoroshe dans la région de Dnipropetrovsk", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Alerte
Ukraine: la Russie a lancé plus de 800 drones et missiles, selon l'armée de l'air

La Russie a tiré au moins 805 drones et 13 missiles sur l’Ukraine entre samedi soir et dimanche matin, la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit, selon l’armée de l'air ukrainienne.

"Les unités de l’armée de l’air ont détecté et suivi 818 vecteurs d’attaque aérienne", a-t-elle écritl sur Telegram. Les défenses aériennes ont abattu ou neutralisé 747 drones et quatre missiles, a ajouté l'armée de l'air.

Alerte
Frappes à Kiev: le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement endommagé, selon la Première ministre

Le siège du gouvernement d'Ukraine a été incendié dimanche à Kiev après une vague de bombardements russes nocturnes qui ont fait au moins cinq morts, dont deux dans la capitale.

"Pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d'une attaque ennemie", a déclaré la Première ministre Ioulia Svyrydenko sur Telegram, postant des images de flammes s'échappant de la façade de l'imposante bâtisse proche de la présidence et du Parlement.

Frappes à Kiev: de la fumée s’élève d’un bâtiment gouvernemental

Un nuage de fumée s'échappant d'un bâtiment du gouvernement à Kiev, capitale de l'Ukraine, pouvait être observé tôt dimanche matin après des frappes russes, à constaté un journaliste de l'AFP.

Des hélicopères ont survolé le toit du bâtiment sur lequel ils ont déversé de l'eau.

Guerre en Ukraine

