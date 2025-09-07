Frappes à Kiev: le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement endommagé, selon la Première ministre

Le siège du gouvernement d'Ukraine a été incendié dimanche à Kiev après une vague de bombardements russes nocturnes qui ont fait au moins cinq morts, dont deux dans la capitale.

"Pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d'une attaque ennemie", a déclaré la Première ministre Ioulia Svyrydenko sur Telegram, postant des images de flammes s'échappant de la façade de l'imposante bâtisse proche de la présidence et du Parlement.