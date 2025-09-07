Toute l’actu en direct 24h/24
En directGuerre en Ukraine : le siège du gouvernement endommagé à Kiev après une frappe russe

[REUTERS/Anna Voitenko]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement à Kiev, capitale de l'Ukraine, ont été endommagés lors d’une frappe russe tôt dimanche. Suivez notre direct.
Alerte
Ukraine: la Russie a lancé plus de 800 drones et missiles, selon l'armée de l'air

Plus d'informations à venir...

Alerte
Frappes à Kiev: le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement endommagé, selon la Première ministre

Le siège du gouvernement d'Ukraine a été incendié dimanche à Kiev après une vague de bombardements russes nocturnes qui ont fait au moins cinq morts, dont deux dans la capitale.

"Pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d'une attaque ennemie", a déclaré la Première ministre Ioulia Svyrydenko sur Telegram, postant des images de flammes s'échappant de la façade de l'imposante bâtisse proche de la présidence et du Parlement.

Frappes à Kiev: de la fumée s’élève d’un bâtiment gouvernemental

Un nuage de fumée s'échappant d'un bâtiment du gouvernement à Kiev, capitale de l'Ukraine, pouvait être observé tôt dimanche matin après des frappes russes, à constaté un journaliste de l'AFP.

Des hélicopères ont survolé le toit du bâtiment sur lequel ils ont déversé de l'eau.

Guerre en Ukraine

