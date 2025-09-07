Inondations au Pakistan : un canot évacuant des familles se renverse, cinq morts

Une quinzaine de personnes dont quatre enfants ont tenté de se protéger des inondations au Pakistan en fuyant sur un canot. Ce dernier s’est renversé causant la mort de cinq des membres à bord.

Au Pakistan, la mousson et les pluies torrentielles continuent. Une femme de 70 ans et quatre enfants sont morts samedi en fuyant la montée des eaux des fleuves du Pendjab pakistanais. Ils étaient à bord d'une barque de sauvetage qui s'est retournée alors qu'ils tentaient de se mettre à l'abri, rapportent les autorités.

«L'incident est survenu quand un objet qui se trouvait sous l'eau a heurté un canot des services de secours à Jalalpur Pirwala. Dix personnes ont pu être sauvées mais malheureusement, cinq sont mortes» a expliqué aux médias locaux Irfan Ali Kathia, patron de l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes.

Fin août, l'Inde, victime de pluies de mousson torrentielles, avaient prévenu le Pakistan que le niveau des affluents de l'Indus qu'ils partagent allait fortement augmenter. Dans le sud du Pendjab, depuis plusieurs semaines les autorités assurent avoir évacué plus de 1,8 million de personnes.

le pakistan en première ligne face au changement climatique

Avec déjà plus de 800 morts recensés depuis le début de la mousson fin juin dont la moitié en quelques heures dans le nord-ouest pachtoune, Islamabad avait décidé de prendre les devants en évacuant des régions entières du Pendjab.

Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde, est l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique. Les 255 millions de Pakistanais ont déjà subi ces dernières années des inondations massives et meurtrières, des explosions de lacs glaciaires et des sécheresses inédites, autant de phénomènes qui vont se multiplier, préviennent les scientifiques.

En 2022, le pays avait connu l'une de ses plus grandes catastrophes avec des inondations qui avaient affecté près d'un tiers de sa superficie et plus de 33 millions de personnes. Quelque 1.700 personnes étaient mortes et une bonne partie des récoltes avait été perdue.