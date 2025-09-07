Japon : sous la pression de son parti, le Premier ministre annonce sa démission

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé sa démission ce dimanche. Moins d'un an après son arrivée à la tête du gouvernement, le dirigeant de 68 ans, fragilisé par de mauvais résultats aux élections de la chambre haute cet été, n'aura pas résisté à la pression de son parti.

La fronde aura eu raison de Shigeru Ishiba. Moins d'un an après son arrivée à la tête du gouvernement japonais, le Premier ministre de 68 ans a décidé de quitter ses fonctions, ont rapporté dimanche les médias locaux. Les membres de son parti appelaient à un changement de direction après les mauvais résultats aux élections de la chambre haute cet été.

Arrivé au pouvoir le 1er octobre 2024 après le départ de son prédécesseur Fumio Kishida, Shigeru Ishiba, chef du Parti libéral-démocrate (PLD), une formation au pouvoir quasiment sans interruption dans l'archipel depuis les années 1950, a essuyé deux lourds revers lors de scrutins dans les deux chambres du Parlement.

Une démission malgré des sondages favorables

Des résultats défavorables qui auront déclenché une fronde au sein du PLD, et ce, alors même qu'il jouissait depuis quelques mois d'une popularité grandissante. Après l'accord commercial avec les Etats-Unis - qui réduit les droits de douane américains de 25% à 15% - la cote de popularité de son gouvernement a connu un rebond surprise fin août, atteignant 39% d'opinions favorables. Soit une hausse record de 17 points par rapport à juillet, selon un sondage publié par le quotidien Yomiuri.

D'après cette enquête, les Japonais étaient plus nombreux (50%) à vouloir que le Premier ministre reste en fonction qu'à demander sa démission (42%).

Éviter les divisions au sein du parti

Mais voilà, la pression était telle que l'ex-ministre de la Défense et de l'Agriculture a préféré jeter l'éponge afin d'éviter les divisions au sein de son parti. La faute à une flambée inflationniste et du doublement des prix du riz certes, mais surtout suite à ses nombreux faux-pas qui ont terni son image politique : costume mal ajusté lors d'une cérémonie, sieste en pleine séance au Parlement et le fait de ne pas s'être levé pour saluer d'autres dirigeants lors d'un sommet au Pérou.

Le quotidien Asahi Shimbun estime de son côté qu'il ne pouvait plus résister aux appels croissants à sa démission. Samedi soir, Shigeru Ishiba s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture Shinjiro Koizumi et l'ancien Premier ministre Yoshihide Suga, deux poids lourds du parti, qui l'ont exhorté à quitter ses fonctions.

Quelques jours plus tôt, quatre hauts responsables du PLD, dont le secrétaire général Hiroshi Moriyama, avaient proposé de démissionner collectivement.