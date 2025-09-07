Toute l’actu en direct 24h/24
«Les gens ont à peine eu le temps d'esquiver» : un automobiliste fonce sur une manifestation pro-palestinienne et fait deux blessés en Suisse

Les raisons du passage à l'acte de l'automobiliste ne sont pas encore connues. [X / SuisseAlert]
Par Marina Ada Ondo
Publié le - Mis à jour le

Un automobiliste a foncé dans une foule rassemblée pour une manifestation pro-palestinienne, samedi 6 septembre, à Lausanne (Suisse), faisant deux blessés.

Le pire a été évité. Lors d'une manifestation non autorisée en soutien à la Palestine, organisée samedi 6 septembre à Lausanne, un suisse de 56 ans a foncé dans la foule avec sa voiture, blessant légèrement deux personnes. 

Après un départ depuis la place de la Riponne à 17h, le rassemblement pacifique, organisé par plusieurs collectifs dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS et Camp'Unil'Pal, s'est poursuivi jusqu'à Montbenon, en début de soirée. 

Alors que 1.500 à 2.000 manifestants marquaient un arrêt au bas de l'avenue de Beaulieu, à l'entrée du pont Chauderon, un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud a ignoré les ordres d'arrêt des forces de l'ordre présentes et a foncé dans la foule.

Une vidéo obtenue par Keystone-ATS montre une voiture de sport noire empruntant le pont Chauderon à contresens. À proximité des manifestants, l'automobiliste a ralenti avant de zigzaguer entre les personnes présentes, freinant une dernière fois puis continuant sa route sans s'arrêter. La scène n'a duré que 13 secondes.

«Les gens ont à peine eu le temps d'esquiver», a raconté un témoin à 20 minutes, estimant que l'acte était «délibéré».

«Notre sécurité n'a pas été assurée»

Plusieurs militants ont tenté d'intercepter la voiture, lui causant des dommages, selon un communiqué tardif de la police municipale lausannoise. Deux personnes ont été légèrement blessées sans nécessiter de soins médicaux. De nombreuses autres personnes ont été choquées par l'accident. 

Le conducteur, domicilié à Lausanne, a finalement été arrêté au sud du pont. Des images ont par ailleurs suscité l'indignation des manifestants attaqués, certains dénonçant l'inaction des autorités pour les protéger. Dans une vidéo de l'arrestation diffusée sur les réseaux sociaux, les policiers partagent une poignée de mains avec le forcené avant de constater les dégâts sur le véhicule.

«La différence de traitement entre ce criminel qui est relâché tandis que notre sécurité à nous n'a pas été assurée démontre bien le fascisme et le racisme institutionnalisé dans la police», a commenté un Lausannois présent lors des faits.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour mise en danger et confiée à la police judiciaire de Lausanne. Les raisons du passage à l'acte de l'automobiliste ne sont pas encore connues. 

