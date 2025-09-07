Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis canonisés ce dimanche : qu'est-ce qu'une canonisation ?

Les Italiens Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati seront canonisés, ce dimanche 7 septembre, lors d'une célébration présidée par le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre à Rome. Le rite de canonisation aura lieu à 10h, lors d’une cérémonie eucharistique.

Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati seront canonisés ensemble ce dimanche 7 septembre 2025 à Rome, lors d’une célébration présidée par le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre. Cette cérémonie est un événement pour l’Eglise catholique qui se donne deux nouveaux modèles de foi : Carlo Acutis devient le premier «millenial» canonisé, et Pier Giorgio Frassati est reconnu pour son engagement social et spirituel.

La canonisation est le processus par lequel l'Eglise catholique proclame officiellement qu'une personne est sainte. Relevant de la décision du pape, la canonisation reconnaît ainsi l'exemplarité de la personne ainsi que la relation particulière qu'elle a su tisser avec Dieu. Etymologiquement, le terme «canoniser» vient de la racine grecque kane, «roseau droit», qui a donné le mot kanôn, signifiant «règle».

Pour les chrétiens, tous les hommes, grâce au Christ, sont appelés à «refléter la gloire de Dieu». Personne ne peut donc être un modèle de vertu de par sa propre force (en termes théologiques, on dirait que personne n’est sans péché). Par contre certains hommes et femmes ont vécu plus intensément les exigences de l’amour évangélique. Ce sont eux que l’on appelle les saints, au sens habituel du terme.

Procédure spécifique

Pour être canonisé, il existe une procédure spécifique. Elle consiste d’abord en une enquête approfondie confiée à l’évêque diocésain, puis en une décision réservée au pape après un examen minutieux du dossier par un organisme spécialisé du Saint-Siège : la Congrégation pour les causes des saints. L’évêque diocésain qui est saisi d’une demande de canonisation (de la part d’un fidèle ou d’un groupe de fidèles), ou qui prend de lui-même l’initiative d’engager la procédure, a pour mission essentielle de recueillir et d’examiner les preuves avancées en faveur de la cause du futur canonisé.

Celui-ci possède un avocat, le postulateur de la cause, choisi par celui ou ceux qui ont introduit la demande ; l’évêque recourt pour sa part à des experts (théologiens) ; il fait entendre des témoins, examiner les écrits du «serviteur de Dieu». S’il y en a, il fait procéder à une enquête sur son martyre, sur ses vertus chrétiennes, et sur les miracles avancés comme preuves. Une fois l’enquête achevée, véritable instruction judiciaire, l’ensemble du dossier avec les conclusions de l’évêques est transmis à Rome.

C’est alors la Congrégation pour les causes des saints (instituée par Paul VI en 1965) qui va mener à son terme l’examen. Cette Congrégation romaine est constituée d’un collège de cardinaux et d’évêques présidé par un préfet (un cardinal) assisté d’un secrétaire (un évêque). Ce dernier dispose de rapporteurs et de consulteurs (historiens, théologiens) pour examiner chaque élément du dossier, et en particulier les miracles (pour l’étude desquels il sera en outre fait appel à un groupe de médecins s’il s’agit de guérisons).

Dans le cours de la procédure intervient le promoteur de la foi, sorte d’avocat général dont la mission est de ne rien laisser dans l’ombre de la vie du futur canonisé, y compris tout ce qui pourrait être défavorable à sa cause. Après délibération, la Congrégation se prononce par des votes. S’ils sont positifs, ils se traduisent par des décrets reconnaissant la réalité des éléments indispensables à la canonisation. Le dossier est alors remis au pape à qui revient l’ultime décision.