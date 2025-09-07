«Pour garantir de l’espace» : cette compagnie aérienne va demander aux voyageurs en surpoids de payer deux billets

Alors qu'elle était jusqu'à présent inclusive, la politique concernant les voyageurs en surpoids de la compagnie aérienne Southwest Airlines va être profondément modifiée. A partir de janvier 2026, les personnes à fortes corpulences devront systématiquement payer un second billet avant d’obtenir éventuellement un remboursement.

Elle est la première à imposer une telle mesure. La compagnie low cost Southwest Airlines s'apprête à grandement remanier sa politique concernant les voyageurs en surpoids, rapporte Associated Press. Aujourd’hui, la compagnie américaine attribue gratuitement une seconde place aux passagers qui ne rentrent pas entre les accoudoirs, directement à l’aéroport, ou les rembourse s’ils ont déjà réservé un siège en plus. Cette politique inclusive baptisée «Customer of size» avait permis à la société de se différencier par rapport à ses concurrentes.

Si elle assure qu’elle continuera de rembourser le siège supplémentaire, les conditions pour obtenir cet avantage seront plus restrictives à partir du 27 janvier. Le vol ne devra pas être complet, le voyageur concerné devra réserver deux billets dans la même classe tarifaire et formuler une demande de remboursement dans un délai de 90 jours maximum après le vol. Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être effectué, précise la compagnie.

«Garantir de l'espace»

«Pour garantir de l’espace, nous communiquons aux clients qui ont déjà utilisé la politique de siège supplémentaire qu’ils doivent l’acheter lors de la réservation», indique la compagnie dans un communiqué relayé par l’agence de presse américaine. Si un voyageur de forte corpulence ne réserve pas un siège supplémentaire à l’avance, il devra le faire à l’aéroport et payer sans avoir l’assurance d’être remboursé.

Mais Southwest Airlines n'est pas la seule compagnie à être restrictive envers les personnes à fortes corpulences. AirFrance note que «si vous n'avez pas réservé de deuxième siège alors que le vol est complet et que votre corpulence ne vous permet pas de vous asseoir sur un seul siège, le transport pourrait vous être refusé pour des raisons de sécurité».

Alors qu'elle était l'une des dernières compagnies à proposer aux voyageurs la gratuité pour choisir leurs sièges et transporter leurs bagages, Southwest Airlines a fini par adopter la même politique que l'ensemble des compagnies low-cost. Une identité dévoyée. La faute à de récentes difficultés financières et à la pression des investisseurs.