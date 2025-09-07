Royaume-Uni : face aux flux migratoires en hausse, le gouvernement envisage d'héberger des migrants sur des sites militaires

Le gouvernement britannique envisage d'héberger des migrants sur des sites militaires pour faire face à l'afflux de personnes traversant la Manche vers le Royaume-Uni sur des petits bateaux. Une décision qui est loin de faire l'unanimité au sein de la population.

L'Angleterre peine à faire face aux flux migratoires croissants. Ce samedi, plus d'un millier de migrants ont accosté au large du Royaume-Uni par la Manche, portant à 30.000 le nombre d'arrivées par ce biais depuis le début de l'année, selon les chiffres du Home Office, publiés dimanche. Un afflux conséquent qui perturbe le gouvernement travailliste de Keir Starmer dans sa démarche d'endiguer le phénomène. Ce dernier subit également une pression de la part du parti d'extrême droite Reform UK, qui subsiste en tête des sondages.

Des chiffres jugés «inacceptables» par la ministre de l'Intérieur fraîchement nommée, Shabana Mahmood. «Protéger les frontières du Royaume-Uni est ma priorité en tant que ministre de l'Intérieur et j'étudierai toutes les options pour restaurer l'ordre dans notre système migratoire», a-t-elle insisté. La femme politique a précisé que les expulsions de migrants vers la France débuteraient de manière «imminente», dans le cadre d'un accord bilatéral conclu en juillet.

L'utilisation de sites militaires, une option envisagée

Les arrivées de migrants pèsent sur un système d'asile déjà engorgé, contraignant les pouvoirs publics à héberger les demandeurs d'asile dans des hôtels, au frais du contribuable. Depuis plusieurs mois, de nombreux mouvements de protestation ont eu lieu à travers l'Angleterre, organisés par des personnes qui s'opposaient à ce mode d'hébergement.

Le ministre de la Défense, John Healey, a affirmé sur Sky News que le gouvernement envisageait «l'utilisation potentielle de sites militaires ou non-militaires», afin d'héberger temporairement des demandeurs d'asile. C'est dans cette optique que deux anciennes bases militaires ont déjà été emménagées par le précédent gouvernement conservateur, accueillant ainsi plusieurs milliers de réfugiés. Un usage toutefois vivement critiqué par les associations d'aide aux migrants.

Keir Starmer a promis de cesser d'utiliser des hôtels d'ici 2029 et son gouvernement fait déjà valoir le fait que leur nombre a été réduit de près de moitié depuis septembre 2023. La nouvelle ministre de l'Intérieur recevra cette semaine ses homologues d'Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande, et des États-Unis afin de discuter du renforcement de la sécurité aux frontières et de la lutte contre les réseaux de passeurs, a annoncé le Home Office.