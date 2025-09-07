Thaïlande : le nouveau Premier ministre, Anutin Charnvirakul, prend ses fonctions après validation par le roi

Toute l’actu en direct 24h/24
Anutin Charnvirakul a été nommé Premier ministre ce dimanche après avoir reçu l’aval royal. Âgé de 58 ans, il succède à Paetongtarn Shinawatra, évincée après une crise diplomatique.

Du nouveau au pouvoir. Le magnat conservateur Anutin Charnvirakul a pris ses fonctions en tant que Premier ministre de la Thaïlande ce dimanche, après avoir reçu l’aval royal, a annoncé son parti. Lors d’une cérémonie organisée au siège de son parti à Bangkok, Arpath Sukhanunth, secrétaire général de la chambre basse du Parlement, a lu un décret royal confirmant que «Sa Majesté le roi a approuvé la nomination de M. Anutin Charnvirakul» à compter de ce jour.

Une nomination justifiée

Âgé de 58 ans, Anutin Charnvirakul devient ainsi le troisième Premier ministre en deux ans. Il s’est engagé, avec les membres de la coalition qui l’a approché, à dissoudre le Parlement et à organiser des élections dans un délai de quatre mois. 

Il succède ainsi à Paetongtarn Shinawatra, déchue de ses fonctions le 29  août dernier à la suite de son traitement critiqué de la récente crise frontalière avec le Cambodge. Autrefois allié au clan Shinawatra jusqu’à un retournement survenu en juin, Anutin Charnvirakul a occupé les fonctions de ministre de l’Intérieur, de la Santé et de vice-Premier ministre au cours de sa carrière politique.

Magnat du BTP, il est notamment connu pour avoir dépénalisé le cannabis en 2022, tout en maintenant un positionnement politique conservateur. Son accession au pouvoir a été rendue possible grâce au soutien sans participation gouvernementale du Parti du Peuple, qui a obtenu en échange la promesse d'élections anticipées dans les quatre mois à venir.

