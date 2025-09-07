Une attaque «horrible» : un gang masqué tue deux jeunes garçons à coups de machette en Australie

Deux jeunes garçons âgés de 12 et 15 ans sont morts sous les coups de huit personnes masquées et armées de machettes en Australie, a annoncé dimanche 7 septembre la police de l’État de Victoria.

En 2024, le nombre d'homicides augmentait de 9% en Australie. Les chiffres officiels recensaient alors 448 victimes. Ce dimanche, les forces de l’ordre ont ajouté deux nouveaux noms à la liste des disparus sous les coups des gangs de Melbourne.

Deux adolescents de 12 et 15 ans sont morts lors d’une attaque «horrible» orchestrée par un groupe de huit personnes masquées et armées de machettes, a déploré à l’AFP Graham Banks, inspecteur de police dans l’État de Victoria.

«Même si l’enquête vient seulement de commencer, les faits présentent les caractéristiques d’un crime commis pas un gang de jeunes», a déclaré le policier. Les deux victimes, qui étaient amies, ont été tuées dans la soirée du samedi 6 septembre dans des lieux proches l’un de l’autre. Si les personnes masquées sont suspectées d’être membres d’un gang, les adolescents «n’étaient pas membres d’un gang», a souligné Graham Banks.

Une motivation inconnue

La police de Victoria a d’abord découvert le jeune garçon de 12 ans, «grièvement touché». «Malgré les tentatives de réanimation des ambulanciers, il n’a pas pu être sauvé», a regretté l’inspecteur Graham Banks. Peu de temps après, les forces de l’ordre ont retrouvé un ami du garçon, âgé de 15 ans. Il présentait d’«importantes» blessures par arme blanche. Il n’a pas pu être réanimé non plus.

Les témoignages recueillis sur place et les images de vidéosurveillance attestent que les meurtres ont été commis par le même groupe, composé d’environ huit personnes masquées, toutes armées de machettes et de couteaux à longue lame. La police a toutefois précisé qu’il était pour l'heure impossible de savoir si l’attaque était ciblée ou s’il s’agissait d’une erreur sur l’identité des victimes.

«Nous ne pouvons pas rester silencieux» face à l’assassinat de deux enfants, s'est indigné Graham Banks, quatre mois après la bagarre entre gangs rivaux armés de machettes dans un centre commercial à Melbourne. L'altercation avait provoqué l’interdiction de toute vente ou possession d’une machette dans l’État de Victoria.

Depuis la «tragédie à Sydney», ces assauts plongent les Australiens dans l'angoisse. En avril 2024, une attaque au couteau dans un centre commercial de la capitale australienne faisait six morts. L'assaillant était atteint d'une maladie mentale et son profil était déjà connu des services de police.