Carlo Acutis, adolescent italien féru d'internet mort en 2006 à l'âge de 15 ans et surnommé le "cyber-apôtre", a été canonisé dimanche par le pape Léon XIV au Vatican, devenant ainsi le premier millenial déclaré "saint".

Lors d'une messe solennelle, le pape américain a prononcé la formule en latin actant la canonisation de Carlo Acutis et de l'étudiant laïc Pier Giorgio Frassati (1901-1925), accueillie par les applaudissements des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, a constaté l'AFP.