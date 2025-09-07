Il est le premier saint de l'Eglise catholique à avoir vécu au XXIe siècle: Carlo Acutis, un adolescent italien féru d'internet mort en 2006, a été canonisé dimanche au Vatican par le pape Léon XIV en présence de dizaines de milliers de fidèles.
Carlo Acutis, adolescent italien féru d'internet mort en 2006 à l'âge de 15 ans et surnommé le "cyber-apôtre", a été canonisé dimanche par le pape Léon XIV au Vatican, devenant ainsi le premier millenial déclaré "saint".
Lors d'une messe solennelle, le pape américain a prononcé la formule en latin actant la canonisation de Carlo Acutis et de l'étudiant laïc Pier Giorgio Frassati (1901-1925), accueillie par les applaudissements des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, a constaté l'AFP.
Une foule compacte s'est rassemblée dimanche matin au Vatican pour la canonisation de Carlo Acutis, un adolescent italien féru d'internet mort en 2006, qui deviendra ainsi le premier millenial déclaré "saint".