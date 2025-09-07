Toute l’actu en direct 24h/24
En directVatican : l'adolescent italien Carlo Acutis officiellement déclaré «saint» par le pape

Le pape Léon XIV canonise ce dimanche à Rome Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati lors d'une messe solennelle. Suivez en direct à partir de 10h sur CNEWS la proclamation de ces deux figures du catholicisme.
L'adolescent italien Carlo Acutis devient le premier saint millenial

Il est le premier saint de l'Eglise catholique à avoir vécu au XXIe siècle: Carlo Acutis, un adolescent italien féru d'internet mort en 2006, a été canonisé dimanche au Vatican par le pape Léon XIV en présence de dizaines de milliers de fidèles.

L'adolescent italien Carlo Acutis officiellement déclaré "saint" par le pape

Carlo Acutis, adolescent italien féru d'internet mort en 2006 à l'âge de 15 ans et surnommé le "cyber-apôtre", a été canonisé dimanche par le pape Léon XIV au Vatican, devenant ainsi le premier millenial déclaré "saint".

Lors d'une messe solennelle, le pape américain a prononcé la formule en latin actant la canonisation de Carlo Acutis et de l'étudiant laïc Pier Giorgio Frassati (1901-1925), accueillie par les applaudissements des milliers de fidèles massés sur la place Saint-Pierre, a constaté l'AFP.

Foule compacte au Vatican pour la canonisation du premier millenial

Une foule compacte s'est rassemblée dimanche matin au Vatican pour la canonisation de Carlo Acutis, un adolescent italien féru d'internet mort en 2006, qui deviendra ainsi le premier millenial déclaré "saint".

