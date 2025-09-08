Argentine : Javier Milei nettement battu lors d'une importante élection-test

En vue des législatives de mi-mandat prévues en octobre, une élection-test a été réalisée dans l'importante province de Buenos Aires. Si la plupart des sondages prévoyait une course serrée, le président argentin Javier Milei a subi dimanche un net revers.

D'après les résultats officiels rapportés par l'AFP, à 93% des votes décomptés, La Libertad Avanza (LLA), parti libertarien de M. Milei, a obtenu un peu moins de 34% des voix, contre plus de 47% à l'opposition péroniste de Fuerza Patria (centre-gauche).

Si la province de Buenos Aires, qui compte plus du tiers de l'électorat argentin, est un fief péroniste, une victoire de LLA au scrutin n'était guère envisagée, mais l'écart a priori important, de l'ordre de 13 points de pourcentage voire plus, a fait mentir la plupart des sondages, qui prévoyaient une course davantage serrée.

Javier Milei reconnaît sa défaite

Un premier grand test électoral pour Javier Milei depuis le début de sa présidence en décembre 2023 et un premier échec donc.

L'actuel président a néanmoins reconnu sans détour dimanche que «sur le plan politique (c'était) une claire défaite», rapporte l'AFP. Mais «le cap pour lequel nous avons été élus en 2023 ne va pas changer (...) nous allons l'approfondir et accélérer», a-t-il ajouté au QG électoral de son parti à La Plata.

Diego Valenzuela, un candidat LLA, le rejoint : «Il faut qu'on apprenne de ça», estimant que le résultat «tient à la volonté (de Milei) de ne pas faire de populisme en économie, ce qui est nouveau en Argentine».

«Il va devoir changer de cap !»

L'ambiance atone, décalée, au QG de LLA, avec quelques partisans rapidement dispersés après le discours du chef de l'Etat, contrastait avec l'exubérance au QG péroniste, où le gouverneur de la province, Axel Kicillof, 53 ans, a été accueilli aux cris de «Ca se sent, ça se sent, Axel président !», en référence à l'élection présidentielle de 2027, a constaté l'AFP.

Après cette élection-test victorieuse, M. Kicillof, perçu comme le seul candidat présidentiable possible, a adressé un message à son adversaire politique : «Il va devoir changer de cap ! Milei, le peuple vient de te donner un ordre (...) gouverne pour le peuple !».