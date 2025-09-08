Au moins cinq morts dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, les assaillants «neutralisés»

Deux assaillants ont ouvert le feu ce lundi et tué cinq personnes à un carrefour de Jérusalem-Est avant d'être «neutralisés», selon les premières informations de la police et des secours israéliens. Plusieurs autres personnes ont été blessées.

L'Etat hébreu sous le choc. Ce lundi 8 septembre, deux assaillants ont ouvert le feu à un carrefour de Ramot, à Jérusalem-Est.

Selon la police et les services de secours israéliens, le bilan provisoire fait état de cinq morts. On déplore également plusieurs blessés.

«Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de quatre personnes, un homme d’environ 50 ans et trois hommes dans la trentaine», a indiqué le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge,

Le décès d'une femme a été constaté plus tard à l'hôpital Shaaré Tzedek de la ville, selon un communiqué.

Neuf autres personnes ont été blessées dans l'attaque, dont six sont actuellement dans un état grave, selon le Magen David Adom. Tous ont été évacués vers des hôpitaux voisins, notamment les centres médicaux universitaires Shaare Zedek et Hadassah à Ein Kerem et au Mont Scopus.

«C’était une scène très difficile», a déclaré Fadi Dekaidek, infirmier, dans un communiqué publié par le Magen David Adom. «Les blessés étaient étendus sur la route et le trottoir, près d’un arrêt de bus, et certains étaient inconscients.»

Les assaillants «neutralisés»

Un porte-parole de la police, interrogé par la chaîne 12 de la télévision israélienne, a indiqué que les deux terroristes avaient été «neutralisés».

Dans un communiqué publié quelques minutes plus tard, la police précise qu’«un agent de sécurité et un civil ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants», ajoutant que «leurs décès ont été confirmés».

Selon le Jerusalem Post, l’attaque aurait visé un bus : les assaillants seraient montés à bord de la ligne 62 avant d’ouvrir le feu sur les passagers.

Le Hamas a salué l’attaque, le groupe terroriste affirmant que les auteurs étaient des Palestiniens : «Nous affirmons que cette opération est une réponse naturelle aux crimes de l'occupation et au génocide qu'elle mène contre notre peuple».

De son côté, l’armée israélienne poursuit ses recherches pour identifier d’éventuels complices et a encerclé plusieurs villages palestiniens dans la région de Ramallah, en Cisjordanie.

Benjamin Netanyahou a tenu une réunion avec les responsables des services de sécurité pour faire le point sur la situation.

Emmanuel Macron condamne l'attaque

Quelques heures après l'attaque, Emmanuel Macron a pris la parole sur X pour condamner l'attaque de ce 8 septembre : «La France condamne avec la plus grande fermeté l'attentat qui vient de survenir à Jérusalem-Est, a-t-il écrit, présentant également ses «plus sincères condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple israélien».

Il ajoute : «La spirale de la violence doit prendre fin. Seule une solution politique permettra le retour de la paix et de la stabilité pour tous dans la région».

Une prise de parole forte de la part du président français, dont les relations avec Israël sont extrêmement tendues en raison de sa décision de reconnaître l'État palestinien.

Benjamin Netanyahou lui-même avait d'ailleurs envoyé une lettre à Emmanuel Macron lui demandant de prendre position contre l'antisémitisme qui, selon lui, ravage la France.